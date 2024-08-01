新华社德黑兰7月31日电（记者沙达提）伊朗政府7月31日宣布当天起至8月2日全国哀悼三天，以悼念在德黑兰遭暗杀身亡的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚。

伊朗政府31日发表声明说，在伊朗境内暗杀伊朗邀请的外宾“违反所有国际规则和人类基本原则”，伊朗政府对巴勒斯坦人民和哈尼亚亲属深表同情。

伊朗伊斯兰革命卫队31日证实，哈尼亚当天凌晨在德黑兰遭暗杀。哈尼亚30日参加了伊朗总统佩泽希齐扬的就职仪式。佩泽希齐扬31日表示，伊朗将捍卫其领土完整和荣誉，伊朗和巴勒斯坦之间的纽带将更加牢固。

哈尼亚遭暗杀后，尚无任何组织和个人宣称制造袭击。以色列方面也未作回应。

伊朗民众31日在德黑兰、大不里士、马什哈德等多个城市举行集会。集会者高喊反以、反美口号，谴责“恐怖行为”，对西方国家在事件中的沉默和双重标准表达愤怒。集会者要求为哈尼亚伸张正义并追究责任。

伊朗外交部31日发表声明，强烈谴责以色列暗杀哈尼亚。声明说，伊朗有权对这一侵犯其主权和领土完整的行为作出适当反应，希望其他国家和国际组织切实向以色列施加压力，对其采取必要措施，以支持巴勒斯坦人民的自决权等。

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