新华社约翰内斯堡7月31日电（记者王晓梅 王雷）南非统计局7月30日发布的年中人口估算报告显示，2024年南非人口出生时预期寿命为66.5岁，较2005年的53.6岁大幅延长。报告认为，扩大推广抗逆转录病毒治疗是主要原因之一。

南非是世界上艾滋病病毒感染人数最多的国家。7月30日的年中人口估算报告显示，南非艾滋病病毒总体感染率约为12.7%，感染者约为800万。在15岁至49岁的群体中，有16.7%的人口感染艾滋病病毒。据南非政府网站数据，南非目前有570万人正在接受抗艾滋病病毒治疗。

报告说，南非正在实施世界规模最大的抗逆转录病毒治疗项目。该项目的实施使南非艾滋病死亡人数从2005年的28.4249万人（约占所有死亡人数的42%）减少到2024年的6.8406万人（占所有死亡人数的12.5%）。

南非国家卫生部发言人福斯特·莫哈莱7月31日在接受新华社记者采访时说，南非在抗击艾滋病方面取得重大进展，艾滋病死亡人数和需要接受治疗的感染人数均不断下降。他表示，政府正在通过社区主导的监测计划，与包括艾滋病病毒感染者群体在内的民间合作，共同抗击艾滋病。

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