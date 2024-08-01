人民网约翰内斯堡8月1日电 （刘畅）7月26日，中国驻南非使馆举行招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军97周年。中国驻南非大使吴鹏、国防武官尚鸿少将，南非国防和退伍军人部部长莫采卡，国防和退伍军人部副部长霍洛米萨，南非国防军总司令马普赫万亚上将、国防军参谋长拉曼茨瓦纳中将等南国防部和国防军高层及30余位将军和关键岗位负责人，非国大总司库拉莫豪帕，体育和艺文部副部长马贝等南政府官员，曾在中国接受军事训练的南非老战士，以及南警察总局、外国驻南武官等共250余位嘉宾应邀出席。

中国驻南非大使吴鹏致辞。人民网 刘畅摄

吴鹏在致辞中回顾了中南两国两军交往的历史，称中国与南非虽远隔万水千山，但双方交往源远流长。近年来，在两国元首的战略引领下，中南全面战略伙伴关系持续快速发展，已成为中非关系和南南合作的典范。刚刚结束的中共二十届三中全会吹响了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的号角，为扩大和深化中南各领域合作提供了新机遇。我们有信心一定能将中南两国两军关系推向一个新高度，为构建中南、中非命运共同体作出更大贡献。

国防武官尚鸿少将致辞。人民网 刘畅摄

尚鸿致辞称，97年来，中国人民解放军为实现民族独立和人民解放，为捍卫国家主权、安全、发展利益，为维护世界和平稳定建立了不朽功勋。进入新时代，人民军队沿着中国特色强军之路，向着全面建成世界一流军队的宏伟目标奋勇前进。近年来，中南两军关系持续深入发展，目前正处于历史上的最好时期。在中南关系的“黄金时代”，让我们携手努力将中南两军关系推向新高度，为实现持久和平和繁荣的美好世界贡献力量。

南非国防和退伍军人事务部部长莫采卡致辞。人民网 刘畅摄

莫采卡和马普赫万亚分别致辞，对中国人民解放军建军97周年表示热烈祝贺，称中南关系跨越了政府间合作的许多领域，已提升为全面战略伙伴关系。近年来两军之间高层互动频繁，各领域交流合作持续深化。我们期待中国海军“和平方舟”号医院船下月访问南非，这将是进一步加强两军关系的积极信号。作为朋友和天然伙伴，南非将坚定地奉行一个中国政策。

招待会上还举行了我馆组织编写的《中南两军友好交往回忆录》新书发布仪式。

招待会在热烈友好气氛中举行，现场播放了“为了和平”宣传片，举行了“守护和平 命运与共”图片展。各国来宾对我军建军97周年表示祝贺，对我国国防和军队改革成就表示赞赏，并对中国为维护世界和平作出的不懈努力和巨大成就表示钦佩。

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