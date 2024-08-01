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中国代表：中方对中东局势可能进一步动荡深感忧虑

2024年08月01日10:27 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月31日电（记者潘云召）中国常驻联合国代表傅聪7月31日在安理会中东局势紧急公开会上发言时表示，中方坚决反对并强烈谴责发生在伊朗首都德黑兰对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚的暗杀，中方对此次事件可能导致地区局势进一步动荡深感忧虑。

　　傅聪说，这一事件是对和平努力的公然破坏，也是对尊重各国主权和领土完整这一《联合国宪章》基本原则的肆意践踏。

　　傅聪表示，加沙冲突爆发持续已近300天，造成了近4万人死亡和前所未有的人道灾难。安理会第2735号决议通过已经2个多月，停火协议谈判却迟迟未能取得进展。与此同时，冲突的外溢效应加速显现，黎以、叙以、红海警报频频，中东局势危如累卵，引发国际社会高度关切。

　　傅聪强调，面对严峻形势，当事方应该顺应国际社会停火止战的呼声，全面执行安理会决议，积极配合支持国际斡旋努力，为推动局势降温、恢复地区和平安宁采取切实行动，而不是一意孤行，不断采取挑衅冒险行动，刺激事态持续升级。中方对近期发生的一系列不负责任的行为，包括以色列对贝鲁特南部的袭击，表示强烈反对和谴责。

　　傅聪重申，军事手段和滥用武力不是解决问题的出路，只会导致更大的危机。中东局势持续恶化的直接原因在于加沙停火止战一直无法得到落实，中方敦促所有各方顺应国际社会压倒性共识，共同推动立即停火，拯救生命，缓解灾难，遏制冲突外溢。中方敦促以色列全面落实安理会有关决议，立即停止在加沙的一切军事行动，立即停止对加沙民众的集体惩罚。有重要影响的国家应加大对当事方的施压劝说力度，切实为平息加沙战火作出真诚努力。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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