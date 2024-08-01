人民网伦敦7月31日电 （邢雪、余颖）7月30日，中国驻英国大使郑泽光应邀出席英中贸易协会、英国中国商会共同举办的英国工商界招待会时表示，希望中英两国工商界积极行动，搭建更多沟通桥梁，打造更多合作亮点，构建稳定互惠的中英关系。

中国驻英国大使郑泽光致辞。刘船摄

当天，郑泽光发表了题为《中国改革新蓝图，中英合作新机遇》的主旨演讲。郑泽光指出，中国将贯彻落实党的二十届三中全会精神，在未来5年完成300多项重要改革举措，完善各方面体制机制，进一步激发社会活力和发展动力，大力推动高质量发展，加快发展新质生产力，推进绿色低碳转型，扩大高水平对外开放。中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化将给包括英国在内的世界各国带来新的机遇。

郑泽光指出，今年上半年，各国经济都在负重前行，中国有效应对各种挑战，实现5%的增长，经济运行总体平稳，延续回升向好态势。中国市场规模巨大，产业体系完备，政策支持有力度，新动能新优势加快发展。我们有信心战胜各种风险挑战，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务，并赢得未来长远发展。

郑泽光指出，面对变乱交织的世界和加速演进的百年变局，中国始终是促进世界和平和发展的坚定力量。在有些人以意识形态划线、策动阵营对抗的时候，中国坚持超越分歧差异，积极践行和平共处。在有些人鼓躁“去风险”“脱钩断链”的时候，中国坚定推动合作共赢，维护全球产供链安全稳定。在有些人一味拱火、激化矛盾冲突的时候，中国坚持不懈劝和促谈，推动民族和解和政治解决。中国始终站在和平、正义和历史正确的一边。

郑泽光强调，当前中英关系正处在一个重要关口，面临新机遇新挑战。中英建立大使级外交关系52年来的历史表明，中英合作有利于两国，有利于世界。中方欢迎英方关于加强两国各层级接触交往的表态。双方应该相互尊重，聚焦合作，管控分歧，共迎挑战。两国合作可以实现优势互补、互利共赢。中方欢迎更多英国工商界人士、学生、游客到中国投资兴业、留学和观光旅游，中英双方应该支持两国人民积极开展交流与合作。希望两国工商界积极行动，搭建更多沟通桥梁，打造更多合作亮点，构建稳定互惠的中英关系。

英中贸易协会首席执行官白彼得在接受记者采访时表示“深受鼓舞”，他说，此次大使的演讲深受英国商业和金融界的期待，三中全会着眼进一步全面深化改革，提出了多项重要改革举措，这些举措将为英国各界带来发展机遇。

英国政府官员以及中英工商、学术等各界人士150多人出席了招待会，各界人士表示，中国发展成就令人瞩目，改革举措令人期待，将继续积极参与和推动中英互利合作与友好交流。

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