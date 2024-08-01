人民网东京7月31日电 （许可、朱玥颖）7月30日，中国驻日本大使吴江浩举行党的二十届三中全会专题记者交流会。共同社、读卖新闻、NHK电视台等13家日本主流媒体及中国驻日媒体、在日华文媒体记者共约40人出席交流会。

7月30日，中国驻日本大使吴江浩举行党的二十届三中全会专题记者交流会。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩阐释中共二十届三中全会的重大意义和深远影响，表示全会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次十分重要的会议。会议审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出300多项重要改革举措，重点突出，系统集成，描绘出进一步全面深化改革的清晰蓝图。我们正以钉钉子精神把“大蓝图”转化为“施工图”，将各项改革任务落到实处、干出实效。

吴江浩指出，当前中日经贸合作面临一些困难，中日之间正在发生从过去的垂直分工向水平分工的结构性转变。同时，两国经济互补优势将长期存在，在数字经济、绿色发展、科技创新、医疗康养等领域合作大有可为。随着各项改革举措落地，改革红利将不断释放。中日应把握转型升级机遇，推动贸易恢复发展，探索投资新模式，拓展第三方市场合作，共同开辟新时代中日互利共赢新未来。

记者交流会现场。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩并就中国推进高水平对外开放、房地产市场、外交政策、中日关系及核污染水等问题回答了记者提问。

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