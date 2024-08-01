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美联储维持利率不变 暗示或于今年9月降息

2024年08月01日08:54 | 来源：新华网
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新华社华盛顿7月31日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会7月31日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储同时表示，如果抗击通货膨胀继续取得想要的进展，美联储可能会在今年9月会议上宣布降息。

由于通胀下降速度不如预期，美联储自去年7月底以来一直将利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间，这是23年来最高水平。

美联储决策机构联邦公开市场委员会当天在会议后发表的声明中说，通胀在过去一年有所缓解，但仍处于相对较高的水平。近几个月来，在实现2%通胀目标方面取得了“一些进一步进展”。而在6月会议的声明中，美联储的措辞是在抗击通胀方面取得“温和的进一步进展”。

美联储主席鲍威尔在会后举行的新闻发布会上被问及9月降息是否是合理预期时表示，尚未做出任何决定，根据联邦公开市场委员会的整体看法，美国经济正逐渐接近降息的适当时机。

鲍威尔表示，最近的通胀数据增强了美联储对抗通胀的信心。他表示，美联储在核心个人消费支出价格指数的商品、非住房服务和住房服务三个类别中都看到了进展。降息的时机正在临近。“如果得到我们所期望的数据，在9月会议上讨论降低政策利率的可能性是存在的。”

芝加哥商品交易所美联储观察工具最新数据显示，截至7月31日下午，美联储在9月议息会议上降息25个基点的概率达90.5%。

美国商务部数据显示，第二季度个人消费支出价格指数增长2.6%，而第一季度增长3.4%。剔除食品和能源价格后，第二季度的核心个人消费支出价格指数增长2.9%，而上一季度增长3.7%。当前通胀水平仍高于美联储设定的2%长期目标。

(责编：于洋、张悦)

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