新华社联合国7月31日电（记者潘云召）联合国秘书长古特雷斯7月31日通过发言人迪雅里克发表声明，敦促各方加大努力，缓和中东地区局势，以实现长期和平与稳定。

声明说，当前，所有努力都应致力于促成加沙地带停火、释放所有以色列被扣押人员、大幅增加对加沙地带的人道主义援助以及恢复黎巴嫩和黎以边境“蓝线”沿线的平静。然而，近期的事态发展破坏了实现这些目标的努力。发生在黎巴嫩首都贝鲁特南郊和伊朗首都德黑兰的袭击代表着局势的“危险升级”。

声明说，在这个极其敏感的时刻，单靠克制是不够的。国际社会应共同努力，阻止任何可能将整个中东推向危险边缘、对平民造成毁灭性影响的行动。实现这一目标的方法是推进全面的外交行动，以缓和地区紧张局势。

同一天，阿拉伯国家联盟秘书长盖特发表声明，警告以色列在该地区采取的行动十分危险，没有预见到行动可能造成的严重后果。盖特强调，国际社会需要对以色列施加必要的压力，以防止地区全面爆发冲突。

以色列国防军7月30日晚发表声明说，以空军战机当天在贝鲁特地区展开“定点清除”行动，炸死黎巴嫩真主党军事指挥官福阿德·舒库尔。黎巴嫩真主党31日发表声明，证实舒库尔在以色列空袭中丧生。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）31日发表声明说，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚当天在其位于德黑兰的住所内遭以色列空袭身亡。（参与记者：姚兵）

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