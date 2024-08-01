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黎巴嫩真主党证实其高级官员在以色列空袭中丧生

2024年08月01日08:53 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特7月31日电（记者谢昊）黎巴嫩真主党7月31日发表声明，证实真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔在30日以色列对黎首都贝鲁特南郊的空袭中丧生。

声明说，黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉将在8月1日举行的舒库尔葬礼上发表讲话，表达对以色列袭击贝鲁特南郊“这一恶性和重大犯罪事件”的政治立场。

黎巴嫩看守总理米卡提在7月31日的内阁会议上谴责以色列对贝鲁特南郊的袭击，并警告“如果以色列继续其肆无忌惮的疯狂谋杀罪行”，局势将会恶化。米卡提强调，黎巴嫩不希望战争，国际社会应敦促以色列停火并遵守联合国安理会第1701号决议。

据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列无人机7月30日傍晚袭击了贝鲁特南郊真主党一处目标。据黎卫生部发布的最新数据，除舒库尔外，此次袭击还造成3名妇女和2名儿童死亡，另有74人受伤。

以色列国防军7月30日晚发表声明说，以空军战机当天在贝鲁特地区展开“定点清除”行动，舒库尔在空袭中被炸死。以方称舒库尔对日前以色列占领的戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯遭袭事件负责。

7月27日，迈季代勒舍姆斯遭火箭弹袭击，造成至少12人死亡、30余人受伤。以色列称这是真主党所为，并决定对真主党发动为期数天的报复性打击。真主党否认与袭击事件有关。

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。

(责编：于洋、张悦)

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