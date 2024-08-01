本报记者 赵 鹏 孙海天

图①：海南省海口市复兴城国际数字港举办的国际人才交流会。

石中华摄

图②：海南省三亚市游艇旅游市场火热，千帆竞渡、百舸争流的场面已成为三亚海面上一道风景线。

李学仕摄

图③：海南省琼海市博鳌镇一家冲浪用品店里员工正在工作。

新华社记者 张丽芸摄

图④：游客在海南省万宁市日月湾冲浪。

万宁市委宣传部供图

蓝鳍金枪鱼，从马耳他来到中国，从上海来到海南。

2023年11月，上海。第六届进博会国家展区马耳他馆，明星展品蓝鳍金枪鱼附近人头攒动。这是国际寿司和生鱼片市场主要供应企业——马耳他MFF渔业集团的中国“首秀”。

进博会后，海南组建招商专班出访马耳他，与企业对接，介绍海南自贸港政策优势和涉企全链条服务。

6月26日，MFF集团分公司地中海蓝鳍产业发展（海南）有限公司在三亚市注册成立，实现了海南自贸港马耳他企业从“0”到“1”的突破。

近年来，海南依托自贸港建设，打造新时代中国改革开放的示范，日益成为外商投资新热土：全球消费品巨头美国泰佩思琦集团在海口市设立集团中国旅游零售总部，美国雅诗兰黛集团旅游零售亚太区物流中心及中国区总部落地海口市综合保税区，全球最大天然钻石企业戴比尔斯将区域供应链及加工中心落地海口市……2018年—2023年，海南省新设外资企业年均增长65%，经济外向度提高17.4个百分点，达到36.7%。

好政策安心

乳木果油，从非洲漂洋过海，到达海南。

“乳木果油的提取源自非洲特产植物乳油木，它们大多生长在塞内加尔与尼日利亚之间的热带雨林区。”来自加纳的小伙金斯福向记者说。2018年4月以来，海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，在海南求学的金斯福看到商机，在海口成立了一家国际贸易公司，主打乳木果油和非洲黑香皂等产品。

“我们从非洲进口乳木果油，在海口加工增值，再销往亚洲各地。这样一来便能享受到海南自贸港原辅料‘零关税’的政策。”金斯福说，根据自贸港有关政策，在海南岛全岛封关运作前，对在海南自贸港注册登记并具有独立法人资格的企业，进口用于生产自用、以“两头在外”模式进行生产加工活动或以“两头在外”模式进行服务贸易过程中所消耗的原辅料，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

“截至去年12月1日政策实施三周年时，海口海关共办理‘零关税’原辅料进口货值超83亿元，减免税款超11亿元。从货物贸易到服务贸易，从生产自用到加工制造，‘零关税’原辅料政策实现政策业务类型全覆盖。”海口海关相关负责人介绍。原辅料“零关税”政策实行正面清单管理，清单商品达到356项，包括椰子等农产品、煤炭等资源性产品、氯乙烯等化工品以及飞机和船舶维修用零部件等。

“海南自贸港的好政策，对我们这些年轻创业者来说太有吸引力了。”巴基斯坦小伙吉姆说，“我留在海南，就是看中它开放、包容、充满机遇。”

11年前，吉姆来到海南学习临床医学，几年间见证了海南日新月异的变化。于是他决定留在海南创业，成立一家国际贸易公司，从中国出口商品到巴基斯坦及世界各地。

为吸引更多外国人来到海南，海南不断优化升级入境免签政策。2018年以来，开放59国人员个人入境旅游免签；今年2月9日，政策继续扩大，将事由从旅游扩展至商贸、访问、探亲、医疗、会展、体育竞技等。

6年来，已有超94万外国旅客通过免签政策入境海南，占入境外国旅客总数的82%。“如今因非旅游原因免签入境海南的人数也有了明显增加。”海口出入境边防检查总站美兰边检站站长武国强说。

“‘零关税’政策大大缓解了我们进口原料、农产品时的资金压力，入境免签政策吸引着世界各地的朋友到海南求学、工作。”吉姆说，海南的政策优势和良好的营商环境，对外国人做生意十分友好。

从留学生华丽转身成为创业公司老板，好政策让金斯福和吉姆看到了好前景。如今，金斯福的公司还在加纳开设了第二办事处。“海南自贸港一系列开放的优惠政策，非常有利于我们做进出口生意。未来将继续把家乡的乳木果油、巧克力、可可粉和非洲黑皂等进口到海南，并打造属于自己的品牌。”金斯福说。

好服务放心

搭车前往海南省万宁市神州半岛，远远看见一家招牌瞩目的冲浪体验店：白底蓝字的招牌上，一个大大的字母“Q”。店铺后边就是波涛汹涌的大海。

“我从2010年起定居海南，目前经营着这家Q Surf冲浪俱乐部，在售卖冲浪服、冲浪板的同时，也教冲浪，还修理冲浪板。”今年61岁的千叶秀信来自日本，从18岁开始玩冲浪，在圈子里小有名气。如今神州半岛海域冲浪爱好者们用的冲浪板，很多印着Q Surf的标识。

“我在海南从事与冲浪有关的工作10多年了，我的冲浪店是神州半岛第一家冲浪俱乐部。刚开始，我对政策不熟悉，政府给我提供了很多支持和帮助，让身在异国的我感到很温暖。”千叶秀信说。

冲浪在中国曾是一项小众运动。2010年起，海南连续10余年举办全国性冲浪赛事。良好的冲浪条件和营商环境，吸引着全球各地的冲浪爱好者来到海南、留在海南、投资海南。

万宁向北，另一片海，俄罗斯人亚历山大·潘秋欣正躺在沙滩上，晒着阳光。

“我今年52岁，2011年来到琼海市博鳌镇，如今在海南已经13年了。”亚历山大一开口便是一口流利的中文。2015年，他创立了冲浪板品牌Ananas Surf，又在2017年成立了自己的冲浪体育用品公司。在当地政府的细致服务和帮助下，亚历山大找到了合适的原材料供应商以及合作工厂，把冲浪用品通过跨境电商销往了境外多个国家和地区。

好服务不断吸引着外商到海南投资兴业。“很多外籍人士来中国以后对支付方式不太习惯。海南现在试点推出了‘海南放心付’APP，只需要NFC贴卡就能完成外卡支付，特别方便，确实考虑到了我们的实际需求。”来自格鲁吉亚的乔治开心地说。

为照顾外籍来琼人员大额支付刷卡的习惯，银行、支付机构加快推动重点场所、重点商户开通境外银行卡受理功能。目前，海南全省支持境外银行卡受理的商户已有2.33万户，计划短期增至2.69万户，年内实现重点商户境外银行卡受理全覆盖。

2016年，乔治来到海南大学攻读食品科学与工程专业博士。看好自贸港的政策和服务，2019年，他和两位中国朋友合伙投入100万元在海口复兴城互联网信息产业园注册了一家国际贸易公司，借助跨境电商销售格鲁吉亚名酒。

“海口政府部门非常支持我们创业，自贸港的税收政策、对境外专业人才的政策等都给予了我们很大的优惠和便利。”乔治的葡萄酒生意越做越红火，销售网络已经从海南扩大到了北京、上海、广州等地。

眼下，越来越多的外商在海口落户。为此，海口市建立外资服务专班，建立“4大产业专班+10个行业小组+企业服务专员”的工作机制，强化外资工作专班建设，特别是针对重大项目，实施专人服务、实时跟进。如今，法国路威酩轩、意大利宝格丽、美国嘉吉、美国邓白氏、法国波洛莱、加拿大绿色巧克力、美国KKR集团、法国邮政、新西兰斯通伍德、香港滴灌通等一批国际知名企业项目落地海口。

据海口国际投资促进局数据，2023年，海口市对外投资备案金额增长86%，新设外商投资企业增长36.7%；全市货物进出口总额790亿元、增长30.5%，服务进出口总额211.2亿元、增长6.3%，经济外向度提升5.1个百分点，跻身中国外贸百强城市。

好前景定心

站在三亚鹿回头风景区山顶眺望，不远处千帆竞发。山脚下的鹿回头半岛，坐落着三亚半山半岛帆船港，这是海南岛上第一座世界级帆船港，也是两届沃尔沃环球帆船赛中国赛区的指定经停港、竞赛村。

来自法国的高德华船长，是三亚半山半岛帆船港顾问。作为海员，他曾经到过50多个国家，2010年来到海南工作后担任半山半岛帆船港建设总监。2018年，海南发布《百万人才进海南行动计划》，高德华因为参与了三亚第一个帆船港的建造，受邀担任海南省游轮游艇协会专家。

高德华参与了三亚帆船业的草创建设，因看中其发展的广阔前景而选择留在了三亚。2019年9月，高德华获国务院颁发的中国政府友谊奖，2020年初，他又获得外国人永久居留身份证。

回忆起10多年前游艇业发展初期的三亚，高德华颇多感慨：“当时三亚码头选址的地方是一个小渔村，没有船港。但我看到了三亚的发展潜力，这里大部分时间温暖晴朗，是避风良港。后来又有了很多好政策，发展前景就更明朗了。”

好前景带来好发展，三亚游艇业逐步扬帆起航。7月4日，三亚海事局向外商独资企业陵水杰洋贸易有限公司核发了游艇“蔚蓝航海”相关证书，这是自2022年《海南自由贸易港游艇产业促进条例》正式实施后，第一艘落户三亚的外资企业所属游艇。据海南海事局数据，今年“五一”假期三亚游艇进出港3500艘次，接待旅客2万多人次。三亚国际游艇中心项目投入运营，上半年国际邮轮旅客吞吐量达59228人次，中国东盟（海南）邮轮旅游互联互通示范项目已开通6条航线。截至7月1日，三亚注册游艇1409艘，游艇出海游57923艘次，游艇出海人数366927人次。

当前，海南正通过高水平开放联通世界。3月24日，由海南省外事办公室编制的《外籍人士在琼服务手册》正式发布，以清晰、便捷、可视化的方式，提供在琼外籍人士工作、生活、创业所需的实用性信息和服务资讯，是外籍人士通行海南的一本“百科全书”，也是海南首本外籍人士工作生活服务指南。

来自英国的杨龙贤参与了这本手册的编写和翻译。在海南工作生活4年，他给自己取了个地道的中文名，还成立了一家翻译公司，主要承接海南政府机构、国际传播机构的翻译服务。

“好政策安心，好服务放心，好前景定心。”杨龙贤说，海南自贸港越来越有世界影响力，他打算一直留在海南，再办一家非营利翻译机构。

目前，海南正实行更加积极主动的开放战略，加快建立开放型经济新体制，推动形成全面开放新格局，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。加强和东盟合作，加快“两个基地（中国企业走向国际市场的总部基地和境外企业进入中国市场的总部基地）”建设；加强与日韩合作，释放海南自由贸易港政策与RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）规则的叠加效应，对接CPTPP（《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》）经贸规则，加大经贸合作；加强与欧盟合作，加快建设国际旅游消费中心。

据统计，2023年海南省新设外商投资企业1736家，同比增长28.4%，实际使用外资227.1亿元。2024年1—5月海南省新设外商投资企业690家，同比增长22.8%，实际使用外资60.3亿元。

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海南多措并举优化外商投资环境

海南自贸港自建设以来始终对标国际最高水平开放形态，形成了以“零关税、低税率、简税制”等为主要特征的自由贸易港政策制度体系，推出一系列稳外资政策举措，优化外商投资环境。今年5月，海南出台《加快提升国际化营商环境的行动方案》，从提升国际化市场环境、贸易投资环境、政务服务环境、法治环境、人文生态环境，强化外资企业生产经营的要素保障等方面提出19条政策措施。

围绕建立与国际高标准经贸规则衔接、公平开放的市场环境，海南将优化市场准入环境和外商投资产业结构，保障平等参与市场竞争，包括对标国际高标准经贸规则，建立与国际高标准经贸规则相衔接、公平开放的市场环境。鼓励外资围绕重点行业及战略性新兴产业开展投资，进一步优化外商投资产业结构。同时引导外资更多投向先进制造、现代服务、高新技术和节能环保等领域；支持外商投资企业依法平等参与国家标准、行业标准、地方标准和团体标准的制定、修订工作。

围绕创建更加自由便利的贸易投资环境，海南将细化落实国家吸引和利用外资的最新政策要求，完善海南国际贸易和国际投资“单一窗口”特色应用，优化通关模式和加强口岸基础设施建设，提升跨境融资信用服务能力。同时指导支持外商投资企业申请AEO认证，进一步规范和降低进出口环节合规成本；推进跨境投融资便利化，深入实施合格境外有限合伙人（QFLP）试点，拓宽QFLP基金的外商投资渠道，简化外汇登记，吸引更多QFLP基金落地；举办系列投资促进活动。

在外商投资政务服务环境、开放型经济体制法治环境、外商宜居宜业人文生态环境方面，海南将畅通政企沟通服务机制，建设“企航自贸港”投资海南一站式服务平台、“海易办”国际服务专区，上线外国人住宿申报服务，制发外籍人士在琼服务手册，为外籍人士提供工作、生活、旅游、投资、留学、免税购物等主题指南服务。落实外商投资法律法规，提升国际商事纠纷解决能力水平，严格依法保护外商投资企业知识产权；全面落实提高外国人来华工作各项便利政策，强化住房、教育、医疗等公共服务保障，提供多样化消费选择。

同时，海南继续推动《海南自由贸易港商事纠纷调解规定》和《海南自由贸易港国际商事仲裁中心建设促进条例》立法工作，推动海口、三亚中央法务区挂牌启动建设，建立完善“调解+仲裁+诉讼”相互衔接、有效配合的“一站式”国际商事纠纷多元化解决机制。

海南还将强化外资项目落地服务保障，简化境外投资者商事登记流程和材料；加大外资项目财税金融支持，落实境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税等优惠政策；加快建设数据要素流通便利、数字贸易规则完善、数字技术创新引领的数字贸易国际化环境，重点围绕金融、交通、健康、医疗等领域做好国际规则衔接，持续加强外资企业生产经营要素保障。

（本报记者 孙海天整理）

(责编：徐祥丽、张悦)