本报记者 高 乔

七月二十六日，参观者在南博会南亚馆尼泊尔展区了解手工羊毛毡。

新华社记者 王静颐摄

在南博会南亚馆，参观者在巴基斯坦展区拍摄特色商品。

新华社记者 王静颐摄

近日，第八届中国—南亚博览会（简称“南博会”）在云南省昆明市举办。本届南博会有82个国家、地区和国际组织参会，参展企业达2000多家，其中近一半是境外企业，涵盖了南亚、东南亚所有国家。作为今年中国同南亚国家最为重要的经贸交流活动之一，南博会呈现出中国与南亚多国热络的经贸往来现状，也成为各国企业联系沟通和达成交易的重要平台。

展会亮点纷呈

“我又来南博会了，我们今年带来了藏红花、冰糖、玫瑰水、地毯、陶瓷、绿松石，欢迎大家来看看……”南博会开幕当天，伊朗男孩阿里用流利的中文介绍着来自伊朗的展品，吸引许多观众驻足围观。

在南博会南亚馆品尝斯里兰卡红茶，在本届南博会主题国巴基斯坦展区选购纺织品，在马尔代夫展区感受海岛风情，在文化旅游体育馆内感受中国云南楚雄彝绣、丽江纳西象形文字绘画等富有民族特色的文创产品……本届南博会上，各类特色产品吸引各国展商洽谈合作意向。

本届南博会沿用“团结协作、共谋发展”的主题，全面展示绿色能源、现代农业、医疗康养、文化旅游等中国与南亚国家经贸合作潜力较大的产业。15个展馆中，专业馆占比近60%，设置建筑科技馆、制造业馆、绿色能源馆、现代农业和地理标志产品馆等。

此外，本届南博会有诸多新看点：南亚馆由1个增至2个，设置展位800多个，为主题国巴基斯坦专门设置了主题国展区；首次设置咖啡产业馆，邀请160多家企业参展，全力助推云南咖啡产业提质升级；首次开设“VR去南博”数字服务，优化客商参展参会、贸易配对、在线交易等数字化服务，进一步提升南博会的“智慧”含量；首次设立外贸综合服务区，为企业提供报关、报检等一站式服务……丰富的展览内容、多样的展览活动、线上线下结合的展览形式和多项配套展览服务，获得参展方的好评。

“南博会是很好很重要的交流合作平台。除了中国伙伴，南博会也让我们找到南亚国家和其他国家的经贸、文化伙伴。”马来西亚驻昆明总领事穆罕默德·阿克玛·宾·阿卜杜·瓦哈布说。

据统计，本届南博会期间促成投资合作总金额超100亿元，截至7月27日，累计签署内外贸合同金额超80亿元，线上线下累计销售额超5亿元。

贸易往来热络

据越通社报道，本届南博会上，越南有61家企业、3个省级单位参展，共有124个展位。过去，越南对中国的出口商品主要为木制品和手工艺品。近年来，中国西南地区消费市场对越南农产品、加工食品、海产品、咖啡、腰果等产品的需求日益增长。这些都成为越南对云南乃至中国西南地区具有出口优势的产品。

中国商务部数据显示，2023年，中国和南亚国家贸易额接近2000亿美元，比首届南博会举办时翻了一番。中国作为巴基斯坦、孟加拉国等国家的第一大贸易伙伴地位持续巩固，巴基斯坦的大米、斯里兰卡的红茶、马尔代夫的海产品、阿富汗的松子等越来越多南亚国家商品进入中国市场，深受中国消费者喜爱。

“近年来，中国与南亚经贸合作呈现以下显著特征：增速快，规模大，贸易品类日渐丰富。”复旦大学南亚研究中心副主任林民旺接受本报记者采访时表示，近10年来，中国逐渐成为许多南亚国家的最大贸易伙伴，中国主要向南亚国家出口物美价廉的工业制成品和中间商品，南亚国家主要向中国出口农产品等资源类产品，双方经济互补性较高。本届南博会上，中国与南亚国家有意在数字经济与新能源领域推进合作，将其作为未来双方经贸合作的重要发展方向。

近年来，一大批惠民利民的基础设施项目在南亚落地，为当地民众带来了实实在在的便利和实惠。中巴经济走廊建设稳步推进，喀喇昆仑公路升级、拉合尔轨道交通橙线、卡拉奇至白沙瓦高速公路（苏库尔—木尔坦段）等一批基础设施项目顺利完工，为当地就业和经济发展创造了有利条件。顺利通车的孟加拉国卡纳普里河底隧道，新建成的中马友谊大桥，在便利当地居民出行的同时，也为当地经济社会发展作出了重要贡献，成为中国同南亚国家经贸合作的一张张亮丽名片。

上海社科院国际关系研究所研究员胡志勇接受本报记者采访时分析，中国与南亚国家经贸合作平稳发展，有多重支持因素：其一，中国与大多数南亚国家政治关系良好，中国提出的共建“一带一路”倡议受到大多数南亚国家支持。双方在共建“一带一路”框架下展开多项务实合作，促进双方经贸往来；其二，当前，国际经贸环境变化，部分欧美国家采取贸易保护主义政策，加剧全球供应链、产业链脆弱性，南亚国家与中国地缘相近、经济互补，贸易联系日渐紧密符合双方发展需求。

发展空间巨大

本届南博会期间，还举办了中国—南亚商务论坛、中国—南亚合作论坛、第三届RCEP（云南）国际贸易投资合作论坛等，围绕贸易投资、产能合作、文化交流等主题举办多项配套活动，探索区域发展的更多可能。

据悉，南博会此前已成功举办7届，在深化拓展中国与南亚国家贸易合作方面持续发挥着政策交流、商品交易、投资合作等“三个平台”作用，累计服务国内外1.8万余家企业参展，吸引超过400万人次入场参观，外贸成交额累计超过1000亿美元，促成3000多个项目签约落地。

“当前，南亚国家大多为新兴经济体，经济发展具有较强的脆弱性和不稳定性，需要应对全球经济波动、发达国家经贸政策的影响和地缘政治局势变化的压力。近年来，中国与南亚国家的务实合作有力推动了南亚国家经济恢复，增强了南亚国家经济发展的内生动力。随着政治互信、经贸发展、文化交流不断加强，中国与南亚国家在基础设施建设、制造业转型升级、教育和人文交流等领域合作空间巨大。”胡志勇说。

中国商务部副部长李飞表示，下一步，中国将从以下方面入手，推动中国与南亚国家经贸关系迈上新的台阶：加强发展战略对接和经贸政策的协调，不断完善贸易畅通、投资合作工作组等机制，提升贸易投资自由化、便利化水平；加强数字经济、绿色经济等领域合作，提升互联互通水平，破除贸易投资壁垒和不合理限制，打造公平、透明、非歧视的营商环境；加强与南亚国家在上海合作组织、金砖国家合作机制等多边框架下合作，推动开放型区域经济发展，共同维护国际经贸规则。

“中国与南亚国家经济关联度不断增强，经贸往来日渐紧密。未来，中国与南亚国家经贸合作潜力巨大。”林民旺认为，一方面，南亚国家人口众多，经济发展空间大，发展趋势总体向好，有发展经济的强烈愿望，中国对南亚国家来说是地理位置临近、经济体量庞大的市场，双方贸易合作的增长空间巨大；另一方面，中国与南亚国家在经济发展历程上有一定相似性，中国企业发展、产业升级的许多经验和商业模式在南亚国家可能适用。随着中国与南亚国家间产业链、供应链日渐完善，双方市场对接程度提升，中国与南亚经贸合作活力将进一步释放。

(责编：徐祥丽、张悦)