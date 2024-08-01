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新华时评丨美债“信用卡”屡屡刷爆 终将失控

2024年08月01日08:49 | 来源：新华网
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新华社北京7月31日电 题：美债“信用卡”屡屡刷爆 终将失控

新华社记者樊宇

美国联邦政府债务规模日前突破35万亿美元，半年多激增1万亿美元，再次敲响债务失控的警钟。一方面，美国财政赤字居高不下，债务野蛮生长，侵蚀美国主权信用，对经济增长构成挑战；另一方面，美国倚仗美元霸权转嫁自身风险、收割全球财富，肆意膨胀的美债如同“灰犀牛”，随时可能给全球经济和金融稳定带来冲击。

美国债务顽疾由来已久，五花八门的减税和增加支出法案不断出台，入不敷出的美国政府习惯了大笔印钞大把撒钱。从2017年突破20万亿美元到2024年突破35万亿美元，美债在加速“滚雪球”且毫无收敛之势，本财年美国政府的利息支出预计将超过国防支出。美联储主席鲍威尔此前坦承，美国债务增长速度快于经济增长速度，这是不可持续的。

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的财政部大楼。 新华社记者刘杰摄

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的财政部大楼。 新华社记者刘杰摄

伴随着债务扩张，美国长期维持对外贸易赤字，对外输出美元和通胀，攫取各种资源，同时通过大量发债促使美元回笼。美联储在权衡货币政策时从利己主义出发，极少考虑国际责任和外溢效应，通过量化宽松压低利率使美国能以极低的成本进行国际融资，稀释外国债权人利益。美国康奈尔大学经济学教授埃斯瓦尔·普拉萨德在其著作《美元陷阱》中写道，美元成了美国在国际经济循环中的“收割机”。

华尔街凭借美国国债和美元特殊地位在全球范围内赚取超额收益，这在促成美国金融部门扩张的同时，导致制造业产业空心化，国际竞争力持续衰落。美债无节制扩张，最终将削弱美国经济的未来。大规模公共债务带来的偿债支出激增，将挤占政府在其他公共领域的投资，压缩了其应对风险的政策弹性，不利于经济长期增长。政府债务规模连年攀升、债务闹剧反复上演，令投资者忧心忡忡，也加剧了金融脆弱性。

美债飙升的负面外溢效应已被屡屡警告。国际货币基金组织（IMF）6月发布的美国2024年第四条款磋商报告指出，美国高财政赤字和债务为本国和全球经济制造日益重大的风险，美国政府亟待解决长期财政赤字问题。随着美联储政策的收与放，美元流动性潮落潮涨，作为全球资产定价之锚的美债收益率起起伏伏，会对外围地区金融市场乃至实体经济稳定产生连锁效应。美债不断破纪录，威胁国际经济和金融稳定。IMF财政事务部主任维托尔·加斯帕尔指出，美国宽松的财政政策对全球利率和美元构成上行压力。这推高了世界其他地区的融资成本，从而加剧了经济的脆弱性和风险。

2023年5月29日，人们经过美国纽约曼哈顿的“国债钟”。“国债钟”是一个大型计数器，它实时更新美国的公共债务总额，并显示出每个美国家庭所要负担的数额。 新华社记者刘亚南摄

2023年5月29日，人们经过美国纽约曼哈顿的“国债钟”。“国债钟”是一个大型计数器，它实时更新美国的公共债务总额，并显示出每个美国家庭所要负担的数额。 新华社记者刘亚南摄

过去数十年，在两党轮流坐庄和日益极化的政治生态下，美国政府只顾眼前政治利益而漠视财政纪律，坐视债务飙升而惰于推动着眼长远的结构性改革。美国债务狂飙，财政预算久拖不决，债务上限被不断突破。不见围绕财政整顿的严肃讨论，却只见将债务问题作为党争筹码的危险游戏。今年是美国大选年，两党激战正酣，却不约而同对债务失控的威胁视而不见。“距离大选不到100天了，但即使在这短短的时间内，我们的债务预计还会增加1万亿美元。”美国彼得·彼得森基金会首席执行官迈克尔·彼得森说，“不能一直假装这不是问题。”

凭借美元在全球货币体系中的主导地位，美国还能享受多久的“借债自由”？随着国际货币体系多元化探索的推进，种种迹象显示，许多国家“去美元化”正在提速。过去十多年来，美元在全球央行和政府外汇储备配置中的占比，以及外国投资者持有美国国债份额都在逐步下降。

与美元霸权、美国党争、美国弊政深度捆绑的美债已成为威胁全球经济和金融安全的“灰犀牛”。对“债务螺旋”的警钟已经敲响，美国肆意妄为，全然不顾他国，其后果必然是美元信用受损，美元霸权根基动摇，刷爆的美债“信用卡”终将失控。

(责编：于洋、张悦)

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