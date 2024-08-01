新华社布鲁塞尔7月31日电（记者康逸）欧盟统计局7月31日公布的初步统计数据显示，欧元区7月通胀率按年率计算为2.6%，高于6月的2.5%。

数据显示，7月欧元区服务价格同比上涨4.0%，食品和烟酒价格上涨2.3%，非能源类工业产品价格上涨0.8%，能源价格上涨1.3%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为2.9%。

从国别来看，欧盟主要经济体德国、法国、意大利和西班牙7月通胀率分别为2.6%、2.6%、1.7%和2.9%。

分析人士指出，投资者将权衡新的通胀数据会如何影响欧洲央行未来的降息轨迹。欧洲央行此前表示，将在决策过程中继续考虑通胀动态和前景，以及货币政策的传导力度。

凯投国际宏观经济咨询公司高级欧洲经济学家弗兰齐丝卡·帕尔马斯表示，由于潜在价格压力仍然很大，9月降息虽有可能但并非板上钉钉，将取决于未来几周公布的数据，包括8月的通胀数据。

今年6月，欧洲央行将欧元区三大关键利率均下调25个基点。这是欧洲央行自去年10月停止加息以来首次降息。

(责编：于洋、张悦)