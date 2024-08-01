新华社华盛顿7月30日电（记者熊茂伶）美国内政部7月30日发布“联邦印第安人寄宿学校真相倡议”项目调查报告第二卷。报告显示，历史上曾有近千名原住民儿童在美国政府运营或支持的寄宿学校就读期间死亡。

2022年5月，美国内政部发布调查报告第一卷。第二卷是该报告的最后一卷，包含更多关于寄宿学校和死亡儿童等方面的细节。

第二卷报告显示，1871年到1969年间，美国政府为联邦印第安人寄宿学校系统及其他类似机构和相关同化政策拨款超过233亿美元（按2023财年经通胀调整后的美元价值计算）。借由这些经费，美国政府在各地共运营了417所寄宿学校。至少973名原住民儿童在政府运营或支持的寄宿学校就读期间死亡。报告说，在65个不同的学校原址发现至少74个墓地。

报告指出，原住民儿童在寄宿学校遭受身体和性虐待，被强制改变信仰，因说母语而受惩罚。这些行为给原住民社区留下了持久的创伤。

来自印第安社区的内政部印第安人事务助理秘书布赖恩·纽兰表示，这份报告进一步证实了原住民世代以来所知道的事实，即政府通过寄宿学校政策“击垮我们，夺取我们的领土，破坏我们的文化和生活方式”。

2021年5月，加拿大不列颠哥伦比亚省原住民在一所印第安人寄宿学校旧址发现了215具无名儿童遗骸，震惊加拿大和国际社会。美国内政部长德布·哈兰随后宣布启动“联邦印第安人寄宿学校真相倡议”项目，调查美国印第安人寄宿学校造成的生命损失及持久影响。

美国历史上曾制定和实施一系列法律和政策，在全国范围建立原住民寄宿学校，迫使原住民儿童离开家庭和族群，目的是在文化上同化他们。近几年，这些原住民寄宿学校虐待残害学生的调查结果不时见诸报端，在学校原址发现大量儿童墓地的新闻一次又一次震惊国际社会。

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