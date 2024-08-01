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中国警察在克罗地亚联巡 让人“安全感满满”

2024年08月01日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社萨格勒布7月31日电（记者李学军 陈浩）第五次中国与克罗地亚警务联巡自启动以来进展顺利。8名中国警员正与克罗地亚同行一起，在克首都萨格勒布等地开展为期一个月的警务联巡。来克罗地亚的中国游客纷纷表示“安全感满满”。

　　此次来克联巡的8名中国警员具有丰富的基层工作经历和执法经验，而且英语交流能力突出。除萨格勒布外，他们还将在杜布罗夫尼克、扎达尔、普利特维采湖国家公园开展联合巡逻。

　　“这是我们第一次来克罗地亚旅游，感觉这里很美丽、很干净，碰巧看到我们中国的警察，感觉很安全。”中国香港游客许永刚说。

　　中国游客宋若芳说，看到同胞警察感到很开心，“在国外能见到他们的身影，安全感满满”。

　　7月23日，中国和克罗地亚警察在克首都萨格勒布进行联合巡逻。新华社记者李学军摄

　　克警察总局国际合作处长佩特科维奇表示，两国警方在警务联巡中进行了良好合作，为把克罗地亚打造成“安全旅游目的地”作出了贡献。

　　中克两国执法部门自2017年签署联合巡逻备忘录以来，已成功联合开展4次联巡，赢得各界广泛赞誉。2018年中克警务联巡首次开展，今年是第五次联巡。

　　中克联合巡逻警队队长韩卓琪说，联巡工作是中克警方合作的亮点，极大提升了双方警务合作的水平，同时期待借助联巡这一平台，进一步拓展中克警务合作。（视频：傅语霏（实习生）；编辑：刁慧琳、周啸天）

(责编：徐祥丽、张悦)

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