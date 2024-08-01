新华社苏瓦7月31日电 （记者郭鑫惠）维拉港消息：南太平洋岛国瓦努阿图庆祝国家独立44周年之际，瓦总统武罗巴拉武于30日向中国援瓦医疗队9名队员颁发“国家勋章”，以表彰他们为提升瓦医疗卫生服务水平、巩固瓦中两国医疗卫生合作作出的卓越贡献。

武罗巴拉武在授勋仪式上说，中国自上世纪80年代就开始派遣医疗队援瓦，几十年如一日支持瓦卫生事业发展。他对中方医疗人员的无私奉献表示赞赏，对医疗队为当地民众提供的服务表示诚挚感谢。

中国驻瓦努阿图大使李名刚充分肯定医疗队近一年工作取得的积极成效。他说，医疗队在维拉中心医院认真开展诊疗服务并赴基层社区和外岛巡诊，有力提升瓦医疗卫生水平，为中瓦两国友谊添砖加瓦。

北京市卫生健康委从2022年开始承担派遣援瓦医疗队任务，2023年9月派遣了由北京同仁医院9名临床骨干医务人员组成的第二批援瓦医疗队。

据队长崔彤彤介绍，医疗队自2023年9月抵瓦至今，共诊疗患者6657人次，手术及操作103台，开展培训带教活动267次，传授胸腔闭式引流术、电子膀胱软镜微创手术、可视喉罩麻醉、中医针灸等近20项技术。

《 人民日报 》（ 2024年08月01日 02 版）

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