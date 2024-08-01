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中埃塞媒体举行“新时代中非合作”联合采访（新时代中非合作）

2024年08月01日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　人民日报和埃塞俄比亚媒体开展“新时代中非合作”联合采访。
　　吉尔玛·米尔吉萨摄

　　在中企承建的埃塞俄比亚航空公司总部大楼项目施工现场，中埃塞媒体正在进行联合采访。
　　本报记者 任 彦摄

　　本报亚的斯亚贝巴7月31日电  （记者崔琦、沈小晓）7月29日至31日，人民日报和埃塞俄比亚媒体“新时代中非合作”联合采访在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行。这是两国媒体首次在埃塞开展“新时代中非合作”联合采访，旨在进一步促进中埃塞媒体交流合作，展现两国务实合作的丰硕成果，共同讲好新时代中埃塞、中非合作故事。

　　联合采访期间，人民日报和《埃塞先驱报》、《观察报》、埃塞俄比亚通讯社、埃塞俄比亚Ya电视台等媒体记者共同采访了中企承建的埃塞俄比亚航空公司总部大楼项目、博莱国际机场新航站楼项目、埃塞俄比亚鲁班工坊、谢格尔公园友谊广场等，深入挖掘两国高质量共建“一带一路”助力当地提升基础设施水平、促进经济社会发展、深化人文交流合作的故事。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月01日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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