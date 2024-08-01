本报记者 曲 颂

“作为媒体人，我从工作中充分了解到塔中两国合作取得的丰硕成果。”塔吉克斯坦“霍瓦尔”国家通讯社社长沙姆西丁佐达日前接受本报记者采访时表示，从战略伙伴关系到全面战略伙伴关系再到新时代全面战略合作伙伴关系，塔中关系不断提质升级，有力促进两国共同发展。

沙姆西丁佐达表示，习近平主席曾3次在“霍瓦尔”国家通讯社发表署名文章。塔吉克斯坦读者从署名文章中读到了一位大国领导人对塔吉克斯坦历史、文化的尊重，对塔吉克斯坦发展之路的尊重，由衷敬爱这位伟大的领导人。

在沙姆西丁佐达看来，中国是塔吉克斯坦的友好近邻，发展对华关系是塔外交优先方向。在两国元首战略引领下，塔中两国关系建立牢固基础，双方都重视在上海合作组织、中国—中亚机制、联合国等多边框架内协调配合，推动合作不断向前迈进。

沙姆西丁佐达说，塔中高质量共建“一带一路”助力塔吉克斯坦国家发展。“塔吉克斯坦没有出海口，高质量共建‘一带一路’帮助塔改善互联互通状况、发挥过境运输潜力，塔吉克斯坦企业获得了开拓新市场的机遇。”

“作为国家通讯社，我们始终积极报道塔中携手推动高质量共建‘一带一路’。”沙姆西丁佐达说，塔中公路关键路段建设项目正在推进，项目竣工后将进一步改善塔吉克斯坦交通条件。通过杜尚别2号热电厂、丹加拉农业纺织产业园等项目，中国企业助力塔吉克斯坦工业化发展。他还表示，塔中双方人文交流也非常活跃，塔吉克斯坦掀起了中文学习热，赴华留学生已超过5000人。

沙姆西丁佐达告诉记者，2006年，他作为上海合作组织成员国记者团一员，第一次访问中国。出任“霍瓦尔”国家通讯社社长后，他更是多次前往中国，对中国各地风光和蓬勃发展的经济印象深刻。他说，中国人民和塔吉克斯坦人民一样热情好客，珍视友谊。“塔中两国人民已经成为亲密的朋友。”

今年7月，人民日报社与“霍瓦尔”国家通讯社在塔首都杜尚别签署双边合作谅解备忘录，商定建立常态化合作机制，在新闻信息互换、联合举办活动、扩大人员往来等方面开展务实合作。沙姆西丁佐达表示：“媒体在增进人文交流方面发挥着不可替代的作用，相信这一合作将促进两国人民相互了解，为两国关系发展增添动力。”

《 人民日报 》（ 2024年08月01日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)