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外交部：统一大势不可阻挡 “台独”分裂死路一条

2024年07月31日21:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月31日电（记者马卓言）针对台湾地区领导人赖清德有关言论，外交部发言人林剑31日在例行记者会上表示，一个中国原则不可撼动，统一大势不可阻挡，“台独”分裂死路一条。无论赖清德当局说什么、做什么，都改变不了两岸同属一中的客观事实，动摇不了联大第2758号决议的法理地位。

　　“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。这是无可否认的客观事实。”林剑说。

　　林剑说，联大第2758号决议从根本上解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确世界上只有一个中国，台湾是中国一部分，也明确了台湾不是国家；明确中国在联合国席位只有一个，中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表，不存在“两个中国”“一中一台”。联合国及其专门机构均遵循一个中国原则，联合国官方文件对台称谓均为“台湾，中国的省”。联合国秘书处法律事务办公室出具的法律意见也强调，“台湾作为中国的一个省没有独立地位”“台湾当局不享有任何形式的政府地位”。

　　林剑表示，联大第2758号决议再次明确一个中国原则，一个中国原则更是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识，何谈“错误诠释”？台湾地区作为中国的一部分何谈“主权地位”？台湾地区参与国际组织活动，必须也只能按照一个中国原则处理，何谈“国际参与”？

　　“我要重申，一中原则不可撼动，统一大势不可阻挡，‘台独’分裂死路一条。无论赖清德当局说什么、做什么，都改变不了两岸同属一中的客观事实，动摇不了联大第2758号决议的法理地位，更阻挡不了中国终将统一、也必然统一的历史大势。”林剑说。

(责编：白宇、卫嘉)

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