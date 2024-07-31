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国际观察丨“火车头”熄火　欧元区经济前景难言乐观

2024年07月31日16:06 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔7月30日电　题：“火车头”熄火　欧元区经济前景难言乐观

　　新华社记者康逸　丁英华

　　欧盟统计局7月30日公布的初步数据显示，经季节调整后，今年二季度欧元区国内生产总值（GDP）环比增长0.3%，表现超出预期。分析人士指出，今年以来欧元区经济形势较去年有所好转，但各成员国经济表现差异明显，尤其是“欧洲经济火车头”德国二季度经济出现环比萎缩，预计未来欧元区经济走向仍不明朗。

　　经济表现差异大

　　今年二季度，欧元区各成员国经济表现差异依然较大。西班牙、法国经济增速超出预期，德国、拉脱维亚、瑞典和匈牙利则出现不同程度的经济萎缩。作为欧元区第一大经济体的德国成为疫情后欧洲经济的薄弱环节。

　　在出口和家庭支出拉动下，二季度西班牙经济环比增长0.8%，成为欧元区经济增长引擎。得益于外贸和企业投资复苏，当季法国经济环比增长0.3%。意大利经济也实现环比增长，但增速放缓至0.2%。市场研究机构凯投宏观表示，法国正在举办奥运会，有望“小幅提振”三季度欧元区经济。

　　同样是在二季度，德国经济却环比萎缩0.1%。荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基表示，工业订单疲软、库存水平高企等因素仍在拖累德国经济。德国二季度令人失望的经济表现表明，要摆脱当前周期性和结构性双重不利因素的影响十分困难。

　　德国慕尼黑经济研究所经济学家克劳斯·沃尔拉贝表示，德国经济“陷入危机”，预计三季度不会有太大改善。

　　降息时机不确定

　　欧洲央行一直试图在通胀不确定性和经济增长之间寻找平衡。今年6月，欧洲央行自去年10月停止加息以来首次降息。本月早些时候，欧洲央行决定维持利率不变。分析人士认为，由于欧元区成员国经济表现各异，欧洲央行继续降息的时机存在不确定性。

　　目前欧元区7月整体通胀数据尚未全部公布。刚刚公布的德国7月通胀率初值为2.3%，较6月的2.2%有所回升，显示通胀要回归2%的目标水平仍有一段路要走。

　　有经济学家指出，能源价格回落推动此前欧元区整体通胀的下降，随着基数效应逐渐消退以及工资水平上升，通胀粘性将显现，在此情况下降息可能存在风险。

　　不过，万神殿宏观经济学研究公司经济学家克劳斯·维斯特森认为，从平衡经济增长和通胀风险的角度来看，欧洲央行会在9月降息。

　　百达集团财富管理公司经济学家弗雷德里克·迪克罗泽表示，最新数据不会改变大图景，即欧元区经济虽不繁荣但仍有弹性，通胀也在逐步下降。他认为，欧洲央行降息的路径不会改变，将从逐步降息过渡到维持较低利率水平。

　　经济前景不乐观

　　今年以来，欧元区通胀更为温和，经济形势较上一年有所好转。然而最近的商业调查显示，受地缘政治局势紧张、全球经济增长放缓和消费者信心疲弱等因素影响，欧元区经济继续亮起“警报灯”。经济学家表示，近期经济数据并未增强人们对欧元区经济将加速增长的信心，虽然巴黎奥运会有望提振欧元区经济，但今年下半年欧洲经济走势仍令人担忧。

　　荷兰国际集团欧元区高级经济学家贝尔特·科莱恩表示，欧元区6月和7月采购经理人指数（PMI）双双下降，7月经济信心指数虽大体稳定，但服务业信心指数明显下降。企业对最近几个月的商业形势和未来前景越来越悲观，再加上订单疲软导致制造业持续走弱，三季度经济或难实现强劲开局。

　　穆迪分析公司经济学家罗斯·乔菲预测，在今年剩余时间里，欧元区经济前景仍然不稳定，最多只能温和增长。目前物价和利率仍然很高，企业和消费者低迷的情绪将使经济降温。他预计，欧元区经济明年才会加速增长。

(责编：崔越、张悦)

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