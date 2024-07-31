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国际观察｜马杜罗胜选后面临的危与机

2024年07月31日15:28 | 来源：新华网
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　　新华社加拉加斯7月30日电　题：马杜罗胜选后面临的危与机

　　新华社记者田睿　孟宜霏　王林园

　　委内瑞拉国家选举委员会29日凌晨宣布，大爱国联盟候选人、现任总统马杜罗再次当选委内瑞拉总统。根据委内瑞拉宪法，他将于2025年1月10日宣誓就职，开启新任期。分析人士认为，马杜罗胜选后将推动国家经济转型，但主要面临应对外部制裁施压和提振经济民生两方面挑战。

　　再次当选总统

　　委内瑞拉28日举行总统选举，共有10名候选人参加。国家选举委员会对80%选票的计票结果显示，马杜罗获51.2%的选票，反对派联盟“民主团结联盟”候选人埃德蒙多·冈萨雷斯获44.2%的选票，其他8名候选人共计获得4.6%的选票。委内瑞拉宪法规定，在选举投票中得票最多的候选人将当选总统。

　　马杜罗在胜选演讲中表示，即将签署政令开启对话进程，使全国各政治力量达成新的共识。但是，“民主团结联盟”抗议选举结果。

　　选举结果公布后，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔对马杜罗当选连任表示祝贺，并承诺古巴将与委内瑞拉并肩作战；尼加拉瓜政府发布公告，“祝贺委内瑞拉人民取得伟大胜利”；洪都拉斯总统卡斯特罗表示，马杜罗和委内瑞拉人民取得了“无可争议的胜利”；玻利维亚总统阿尔塞表示将继续加强与委内瑞拉的友谊、合作和团结。

　　与此同时，阿根廷、巴拿马、乌拉圭等9个拉美国家外长发表联合公报，呼吁允许所有候选人代表复核计票，以保证大选结果尊重人民意志。委内瑞拉外交部29日宣布将从阿根廷、智利、秘鲁等7个拉美地区国家召回外交人员，同时要求这些国家的外交人员从委内瑞拉撤出。

　　应对外部施压

　　分析人士指出，此次委内瑞拉总统选举正值美国持续干涉委内政、不断加大对委经济制裁之际，预计马杜罗在胜选后将面临来自美国的制裁施压。

　　美国国务卿布林肯29日说，美方对委总统选举结果表示“严重关切”，称其“未体现选民的意愿”。同日，美国国务院一名匿名官员对媒体称，美方将视情况发展调整对委制裁措施。

　　委内瑞拉2019年1月起中断与美国外交关系，美国则不断扩大对委经济制裁，包括禁止进口委内瑞拉原油、冻结委石油公司在美境内资产等。去年10月，美国放松对委内瑞拉油气制裁6个月，但于今年4月又恢复制裁。马杜罗今年5月1日表示，受美国制裁影响，今年前4个月委内瑞拉损失了超过20亿美元的收入。

　　中国社会科学院拉美所中美洲和加勒比研究中心秘书长王鹏认为，美国对委内瑞拉的制裁将会延续，但预计不会达到此前“极限施压”状态，因为美国需要委内瑞拉的石油产量来稳定当前国际油价。他还表示，尽管马杜罗本月初宣布将重启与美国政府的直接对话，但对话能否顺利进行尚存疑。

　　中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营指出，马杜罗胜选后，委内瑞拉会维持“以斗求和”的对美政策，在对美国无端制裁进行斗争的同时，不排除释放与美国和解的信号。此外，委内瑞拉未来的外交政策会延续“全球南方”路线，一方面在全球范围内加强与广大发展中国家的合作，另一方面也会在拉美地区内同尊重委主权的国家平等开展合作。

　　经济危中有机

　　受美国制裁和国际油价波动影响，委内瑞拉自2017年底开始经历恶性通胀，2018年全年通胀率更是达到130060%，货币急剧贬值。恶性通胀直到2021年12月才得到控制，目前委内瑞拉民间普遍使用美元交易以稳定物价。

　　2024年以来，委经济形势相对稳定。委内瑞拉6月7日公布的数据显示，今年1月至5月，委内瑞拉累计通胀率为7.8%，为近12年来的同期最低水平。

　　石油出口是委内瑞拉的主要外汇来源。石油输出国组织本月发布的报告显示，委内瑞拉6月的原油日产量为92.2万桶，达今年最高水平。在石油产能复苏的背景下，马杜罗曾在3月表示，今年委内瑞拉经济增长率将达到8%。

　　王鹏认为，马杜罗政府在经济领域的主要目标是进一步恢复石油生产和出口，以此达到提振经济、改善民众生活的目的。

　　此外，委内瑞拉政府还在采取措施降低对石油收入的依赖，努力实现“两条腿走路”。马杜罗今年1月表示，政府将致力于推动经济多样化，克服单一石油经济，为实现这个目标将出口更多化工产品、食品、烟草和金属等。

(责编：崔越、张悦)

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