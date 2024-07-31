新华社华盛顿7月30日电 美国大选手记｜“摇摆州”选民忧与思

新华社记者颜亮 熊茂伶

距2024年美国大选投票日还有不足百日，在关键“摇摆州”威斯康星、密歇根和宾夕法尼亚，共和、民主两党政客正在竭力拉票造势、相互攻击。

一些美国专家和媒体认为，这些关键“摇摆州”将决定今年总统选举的结果。记者近期前往威斯康星州普通社区采访，但随机遇到的20多人都不怎么愿意谈论大选话题。

在一间酒吧里，退休主妇辛西娅解答了记者的疑惑：这里有很多“厌倦双方者”，即对两党候选人都感到厌倦的人。

美国过去两次总统选举，辛西娅分别给共和党和民主党投过票。但今年，她哪一方也不支持，可能根本不去投票。

威斯康星州马凯特大学法学院6月底发布的一项民调显示，该州对在今年11月大选中投票还有热情的选民不足五成，与2020年相比下降明显。

“我们普通人真正关心的是每月支出的每一张账单和自己孩子的成长。”跟辛西娅聚会的温迪说。

一个月来，美国前总统特朗普遭遇“未遂刺杀”，几天后他正式接受提名，第三次成为共和党总统候选人，现任总统、民主党人拜登在政治和舆论压力下弃选，副总统哈里斯“补位”迅速锁定党内提名……

一连串“大新闻”重置了今年的选战，两党目前政治情绪高涨，但许多美国老百姓却“共情”不起来，因为他们更关心自己及家人的生活和生计。

威斯康星州麦迪逊市一名不愿公开姓名的餐饮从业者对记者说，他现在还没去想投票给谁，但希望当选者重视美国社会治安问题以及民生状况。

美国地方竞选策略专家约翰逊认为，随着美国政治极化不断加剧，越来越多选民脱离党派倾向，选择走到中间，成为独立选民。

另据亚利桑那州立大学独立选民研究中心主任汤姆·赖利观察，美国有大量选民党派性没那么强，他们更看重解决实际问题，看不惯两党被“极端势力”主导、彼此相互仇恨。

盖洛普公司今年初发布的一项民调显示，2023年约43%的美国选民把自己识别为“独立派”，这一比例追平有记录以来最高水平。而随着两党支持者阵营进一步固化且势均力敌，独立选民在美国选举中的影响力凸显。

随着大选投票日不断临近，特朗普和哈里斯相互攻击的力度越来越大，选战的火药味越来越浓，加剧了政治撕裂以及部分独立选民的反感和担忧。

卡车司机托尼表示，他“对政治彻底厌倦了，完全是浪费时间”，还不如消遣放松一下。临别时，托尼提醒记者在外注意安全，因为今年选战很不太平。

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