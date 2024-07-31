人民网华盛顿7月31日电 （记者李志伟）当地时间7月30日，在中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团访问美国期间，中国贸促会驻美国代表处新址启用仪式在华盛顿举行。中国贸促会会长任鸿斌，中国驻美国大使谢锋，美国国务院外交使团办公室常务副主任克利夫·希格罗夫，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦，美国商会高级副会长傅瑞伟等出席并致辞，中外各界人士130余人参加。

当地时间7月30日，中国贸促会驻美国代表处新址启用仪式在华盛顿举行。人民网记者 李志伟摄

任鸿斌表示，中国贸促会驻美国代表处自1988年成立以来，在中国驻美使领馆的大力支持下，在美国有关政府部门和机构的帮助下，不断扩大在美朋友圈，开展一系列贸易投资促进活动，大力推动中美省州交流合作，见证了中美工商界的友好交往，谱写了两国经贸领域合作共赢的生动篇章。

任鸿斌指出，刚刚胜利闭幕的党的二十届三中全会对扩大高水平对外开放作出重要部署，强调推动产业链供应链国际合作。中美建交45年来，产业链供应链已深度融合。在首届链博会上，美国参展企业居国际展商数量之首。面向未来，中国贸促会将与各方一道，搭建更多平台，提供更优服务，更好发挥驻美国代表处作用，助力中美工商界深化交流往来，为中美经贸合作互利共赢、行稳致远注入更多正能量。

中国贸促会会长任鸿斌出席活动并致辞。人民网记者 李志伟摄

谢锋表示，中国贸促会驻美国代表处作为中美工商界的重要桥梁和纽带，为加强双边经贸关系发挥了重要作用。在新的起点上，相信代表处将继续履职尽责，促进中美互利共赢，深化双边经贸合作，为中美关系稳定、健康、可持续发展作出更大贡献。党的二十届三中全会释放了扩大高水平对外开放的明确信号。欢迎美国工商界继续投资中国、深耕中国，共享中国高质量发展红利，让发展成果更好惠及两国和两国人民，为中美在相互尊重、和平共处、合作共赢基础上探索新时期正确相处之道贡献力量。

中国驻美国大使谢锋在致辞中欢迎美国工商界继续投资中国。人民网记者 李志伟摄

克利夫·希格罗夫表示，祝贺中国贸促会驻美国代表处乔迁新喜，新址坐落于华盛顿中心地区，相信缩短的空间距离将有助于进一步拉紧双方联系纽带，希望代表处为深化两国经贸合作做出新贡献。

克雷格·艾伦表示，中国贸促会和美中贸委会是50多年的老朋友。我们共同认为贸易、投资、商业和经济交流是中美双边关系稳定的基础。中国贸促会驻美国代表处新址启用，是深化中美经贸合作的新起点，期待与中国贸促会携手走过下一个50年，携手为中美经贸关系繁荣稳定作出贡献。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦、美国商会高级副会长傅瑞伟等美国工商界代表出席活动。人民网记者 李志伟摄

傅瑞伟表示，中美工商界肩负着推动两国关系稳定发展的重要责任。祝贺中国贸促会美国代表处新址启用，美国商会愿继续与中国贸促会保持合作，搭建合作交流平台，推动中美关系健康稳定发展。

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