人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

需驾照！日本提醒旅客“勿滥用”电动行李箱

2024年07月31日11:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月30日电 近年来，日本机场、火车站等地可见越来越多旅客使用“代步神器”电动行李箱，甚至有人坐着电动行李箱“飞驰”在马路上，安全隐患不小。日本两家机场已经发布通知，建议旅客不要在机场内把电动行李箱当作代步工具。

　　据日本共同社报道，电动行李箱包含电动马达和锂电池，时速可达10公里，在日本市场上的售价在10万日元（约合4697元人民币）左右。现阶段，日本交通法规把电动行李箱按电动自行车管理，要求用户在交管部门登记，加装后视镜、转向指示灯等安全设备，考取驾照、购买保险，驾驶时还需戴头盔。

　　由于电动行李箱属于新事物，世界各地对它的管理各不相同，且在不断摸索完善。本月早些时候，一名印度尼西亚男孩在日本大阪商业区道顿崛街头坐着电动行李箱“横冲直撞”，被日本执法部门告知这属于违法行为。男孩的家人表达惊讶，声称并没意识到这属于无照驾驶。

　　目前，日本爱知县中部国际机场、大阪府关西国际机场均已建议旅客不要在机场设施内“驾驶”电动行李箱。

　　奥地利维也纳工业大学交通研究院研究人员柴山枭师（音译）说，“令人意想不到的新型交通工具还会继续出现”。谈及电动行李箱在日本的现状，他认为有必要探讨是否为其设置新的交通工具类别，以便更妥善管理。（杨舒怡）

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部