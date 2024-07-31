新华社北京7月30日电 近年来，日本机场、火车站等地可见越来越多旅客使用“代步神器”电动行李箱，甚至有人坐着电动行李箱“飞驰”在马路上，安全隐患不小。日本两家机场已经发布通知，建议旅客不要在机场内把电动行李箱当作代步工具。

据日本共同社报道，电动行李箱包含电动马达和锂电池，时速可达10公里，在日本市场上的售价在10万日元（约合4697元人民币）左右。现阶段，日本交通法规把电动行李箱按电动自行车管理，要求用户在交管部门登记，加装后视镜、转向指示灯等安全设备，考取驾照、购买保险，驾驶时还需戴头盔。

由于电动行李箱属于新事物，世界各地对它的管理各不相同，且在不断摸索完善。本月早些时候，一名印度尼西亚男孩在日本大阪商业区道顿崛街头坐着电动行李箱“横冲直撞”，被日本执法部门告知这属于违法行为。男孩的家人表达惊讶，声称并没意识到这属于无照驾驶。

目前，日本爱知县中部国际机场、大阪府关西国际机场均已建议旅客不要在机场设施内“驾驶”电动行李箱。

奥地利维也纳工业大学交通研究院研究人员柴山枭师（音译）说，“令人意想不到的新型交通工具还会继续出现”。谈及电动行李箱在日本的现状，他认为有必要探讨是否为其设置新的交通工具类别，以便更妥善管理。（杨舒怡）

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