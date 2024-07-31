新华社联合国7月30日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表戴兵30日在安理会表决中非制裁决议后的解释性发言中表示，安理会当天通过决议取消针对中非共和国原有的武器禁运制度，对支持中非政府强化安全能力建设、推进和平进程具有现实意义。

戴兵说，近年来，中非政治和平进程稳步推进，提升治理能力、推动和平进程、维护安全稳定等方面取得积极进展，中非政府为此所作出的努力有目共睹。安理会通过的决议取消了针对中非共和国原有的武器禁运制度，并针对武装团伙设定新的制裁措施，重申安理会的武器禁运措施和报备要求不适用于中非政府。这一调整积极回应了中非政府和人民的合理关切。

戴兵强调，安理会对中非实施制裁措施已超过十年，当前的中非政治安全形势较2013年已经发生重要积极变化。近年来，安理会实施的武器禁运措施并没有根本遏制武装团伙通过非法渠道获取武器，反而使中非被“污名化”，为中非政府获取国际融资、开展经贸合作带来负面影响，甚至对中非政府建设和平、发展振兴的努力形成制约。完全解除制裁措施是中非政府和中非人民的强烈心声，得到了地区国家和组织的坚定支持。

戴兵表示，安理会通过的决议尽管在推进全面取消对中非制裁措施方面又迈出了重要一步，但仍保留了若干限制措施。中方支持安理会能够继续尊重和重视中非关切，及时根据形势发展和需要，采取进一步行动，审查、调整和解除不适用和不合理的制裁措施，为中非和地区实现和平稳定、发展繁荣创造更加有利的条件。

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