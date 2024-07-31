新华社北京7月31日电 南非海事部门29日说，正调集更多设施，以阻止一艘因暴风天气搁浅的货轮继续漏油。漏油地点位于濒危物种非洲企鹅从南非迁徙到纳米比亚水域的一条路线上。

据路透社报道，悬挂巴拿马国旗的“超银河”号货轮因失去动力，8日漂浮到开普敦以北大约300公里的多灵湾一带时，在汹涌海浪击打下严重侧翻，继而搁浅，船身进水，18名船员弃船后获救。

南非海事安全局说，上周末，在巨浪不断撞击下，这艘124米长的货轮断成四截，发生燃油泄漏。

目前，打捞队已从船身残骸里的燃料库中取出大约8吨船用柴油。海事安全局说，仍有大约500吨燃料需要转移。

海事安全局发言人特博戈·拉马特杰说，抢险作业仍在继续，正在调集更多设备控制燃油泄漏。拉马特杰早些时候说，来自当地社区的125名志愿者正在协助开展清理作业。

这是2021年9月29日在南非西蒙斯敦的博尔德斯海滩拍摄的捕食归来的非洲企鹅。新华社记者 陈诚 摄

南非一个海鸟保护组织的成员莫妮卡·史塔生说，泄漏发生在濒危物种非洲企鹅从南非迁徙到纳米比亚水域的一条路线上，“我们目前还没有收到野生动物被泄漏燃油污染的目击报告”。

她说，如果燃油污染向南扩散，可能威胁象河河口。这是南非最大的河口之一，也是火烈鸟、苍鹭和其他水鸟的家园。（郑梦雨）

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