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中国驻阿尔及利亚大使馆举办庆祝建军97周年招待会

2024年07月31日10:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔7月31日电 （记者郝瑞敏）7月29日，中国驻阿尔及利亚大使李健、国防武官胡玺钧大校在使馆举行招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军97周年。阿国家人民军参谋长赛义德·谢赫里亚上将发来贺信，并指派阿国防部军工生产局局长巴达维·加尼将军等阿军代表出席，阿老战士及权力享有者部官员及在华受训老战士代表，阿政府、议会、军队和友好人士，各国驻阿大使、武官共300余人出席活动。阿共和国卫队军乐团现场演奏了中阿两国国歌和《钢铁洪流》《歌唱祖国》等经典中国曲目。

中国驻阿尔及利亚大使李健在招待会上致辞。人民网记者 郝瑞敏摄

中国驻阿尔及利亚大使李健在招待会上致辞。人民网记者 郝瑞敏摄

李健在致辞中表示，中国和阿尔及利亚是心意相通、真诚相交的天然伙伴。两国在巴勒斯坦等国际和地区问题上密切战略沟通，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，在经贸、科技、教育、文化等领域成果丰硕，两军合作也一直是中阿关系的亮点和重要支柱。早在阿争取民族解放时期，阿飞行员到中国培训学习，中国为阿独立战争提供大量装备和物资援助，两军由此缔结了出入相友的战斗友谊并延续至今。不久前，中国退役军人事务部部长裴金佳应邀访阿并出席阿独立革命62周年纪念活动，同特本总统就赓续中阿传统友谊、深化两国务实合作等亲切交流，同阿老战士及权利享有者部部长拉比加及老战士代表共话革命友谊。此次访问再次证明，真诚的友谊永远不会被时间和距离打败，只会历久弥新、历久弥坚。两军坚持相似原则理念，奉行防御性国防政策，既有维护国家主权、安全和发展利益的坚定决心，也有促进世界和平发展的大国担当。在百年未有之大变局下，中阿两国军队都是维护世界和平的重要力量，中阿两国的稳定发展也必将为世界注入更多正能量和确定性。

胡玺钧在致辞中指出，97年来，中国人民解放军在中国共产党的坚强领导下，历经战火，付出巨大牺牲，取得不断的辉煌胜利。进入新时代，中国军队加强国防和军队现代化建设，坚持合作共赢原则，积极参加联合国维和行动、护航行动、反恐、军控和防扩散，为构建人类命运共同体作出积极贡献。近年来，在两国元首引领下，中阿两国国防和安全合作成果丰硕，谢赫里亚参谋长成功访华，双方共同庆祝军工军贸合作40周年，未来两军将继续从战略上相互支持，共同维护国际和地区和平稳定。

上世纪60年代曾在中国参加飞行员培训的6位阿军老战士出席招待会。老战士满含热泪地说到，今天再次聆听到熟悉的中国旋律，仿佛回到了在中国受训的那段激情岁月，并无比自豪地表示“中国与阿尔及利亚的友谊历久弥新，我们曾经并肩战斗，现在我们依然心连心。”

招待会气氛热烈友好，与会来宾对中国人民解放军建军97周年表示热烈祝贺，高度赞赏新时代中国国防和军队建设成就，以及中国军队为维护地区和国际和平与安全所做重要贡献，祝愿中阿两国两军关系不断发展。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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