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中国驻缅甸大使馆举行庆祝中国人民解放军建军97周年招待会

2024年07月31日10:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光7月30日电 （记者谢佳君）7月29日，中国驻缅甸大使馆举行庆祝中国人民解放军建军97周年招待会。中国驻缅使馆曹静临时代办、武官处临时负责人郑子杰大校及缅甸国防军总参谋长貌貌埃上将、仰光省首席部长梭登等出席，驻缅武官团、华侨华人、中资企业和留学生代表共500余人参加活动。

驻缅使馆武官处临时负责人郑子杰大校发表致辞-人民网记者谢佳君摄 (1)

中国驻缅使馆武官处临时负责人郑子杰大校发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

郑子杰在致辞中表示，中国军队始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。进入新时代，中国人民解放军全面实施改革强军战略，实现整体性革命性重塑，体制、结构、格局、面貌焕然一新，现代化水平和实战能力显著提升。中国共产党二十届三中全会再次强调，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分，将如期实现建军一百年奋斗目标。今年是中缅建交74周年，我们将传承中缅“胞波”情谊，推动共建中缅命运共同体，继续为缅甸和平稳定发展提供力所能及的帮助。

招待会气氛热烈友好，其间播放宣传视频《为了和平》，布设《守护和平、命运与共——维护世界和平的中国军队》图片展。与会来宾热烈祝贺中国人民解放军建军97周年，高度赞赏新时代中国国防和军队建设成就，以及中国军队为维护地区和国际和平与安全所做重要贡献，祝愿中缅关系不断发展。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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