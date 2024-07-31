人民网莫斯科7月30日电 （记者隋鑫）7月27日至28日，由中国驻俄罗斯使馆和俄罗斯围棋协会联合主办的“中国大使杯围棋赛—2024”在莫斯科中国贸易中心成功举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫、俄罗斯围棋协会主席沃尔科夫、莫斯科围棋协会主席桑金等出席开幕式并致辞。

张汉晖在致辞中表示，“中国大使杯围棋赛”迄今已成功举办11届，成为俄罗斯境内规模最大、水平最高、影响最广的围棋赛事，被正式列入俄罗斯体育部比赛日程。当前，俄罗斯的围棋爱好者已超10万人。今年既是中俄建交75周年，也是中俄文化年开启之年。希望以此次赛事为契机，发挥人文活动在增进两国民众相知相亲、促进民心相通中的特殊作用，进一步夯实中俄世代友好的社会民意基础。中国驻俄罗斯使馆将一如既往大力支持俄罗斯围棋运动的普及和发展。

杰尼索夫等俄方嘉宾表示，围棋是中国优秀传统文化的代表，围棋运动在俄普及将进一步增进俄罗斯民众对中国文化的喜爱和了解。相信系列围棋赛事的举办将为促进中俄文化及体育交流合作做出贡献。

中国围棋协会特意派出执委赵余宏职业五段、世界冠军周睿羊职业九段两位中国职业棋手指导本届“大使杯围棋赛”，周睿羊九段为全体参赛选手做了复盘讲解。作为配套活动，比赛现场还举办了武术、茶艺、书画、舞蹈等系列文化展演。

作为俄境内围棋领域的标志性赛事，本届比赛吸引了来自全俄42个地区的300余名选手参加，其中年龄最小的5岁，最年长的近80岁。经过激烈角逐，八届欧洲围棋冠军、十三届俄罗斯围棋冠军、俄罗斯职业四段棋手伊利亚·什克申荣获比赛冠军。在28日举行的比赛闭幕式上，驻俄使馆负责文化事务的公使衔参赞封立涛为本届比赛优胜选手颁发了奖杯。

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