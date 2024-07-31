新华社贝鲁特7月30日电（记者谢昊）黎巴嫩看守总理米卡提30日对以色列当天空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊予以谴责。

黎总理办公室在一份声明中说，米卡提谴责以色列对贝鲁特的“侵略行为”，指出以色列杀害平民明显违反国际法和国际人道法。黎巴嫩内阁将于31日上午召开会议，讨论黎以局势最新情况。

据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列无人机30日傍晚袭击了位于贝鲁特南郊的黎巴嫩真主党一处目标。黎卫生部发布的最新数据显示，袭击已造成3人死亡、74人受伤。

以色列国防军30日晚发表声明说，以空军战机当天在贝鲁特地区展开定点清除行动，炸死真主党军事指挥官兼战略部队负责人福阿德·舒库尔。以方称舒库尔对日前以色列占领的戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯遭袭事件负责。目前，真主党方面还未对此作出回应。

本月27日，迈季代勒舍姆斯遭火箭弹袭击，造成至少12人死亡、30余人受伤。以色列称这是真主党所为，并决定对真主党发动为期数天的报复性打击。真主党否认与袭击事件有关。

以色列空袭贝鲁特南郊后，叙利亚外交部发表声明，谴责“以色列公然侵犯黎巴嫩主权和违反国际法的行为”。伊朗驻黎巴嫩大使馆发表声明，强烈谴责以色列“罪恶而懦弱的侵略行为”。联合国黎巴嫩问题特别协调员雅尼娜·亨尼斯－普拉斯哈特对袭击事件表示担忧，呼吁以黎双方探索一切外交渠道，恢复停火并重新遵守联合国安理会第1701号决议。

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。（参与记者：程帅朋、王卓伦）

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