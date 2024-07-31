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苏丹呼吁就瑞士停火对话与美国举行会晤

2024年07月31日09:05 | 来源：新华网
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　　新华社开罗7月30日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹外交部30日发表声明说，苏丹政府呼吁与美国政府举行会晤，以便为8月14日起在瑞士举行的停火对话做好准备。

　　声明说，这是对美国23日邀请苏丹冲突双方在瑞士举行停火对话的回应。苏丹政府愿意参与任何旨在结束苏丹冲突、保护平民的谈判，乐于与任何调解方合作。

　　声明强调，任何谈判都需要事先与苏丹政府协商确定其形式、议程和参与方，且应以吉达谈判及其达成的协议所规定的义务为基础，特别是全面撤出和停止扩张两项内容。

　　23日，美国邀请苏丹冲突双方8月14日起在瑞士举行停火对话，并称对话将由美国和沙特阿拉伯共同主持，非洲联盟、埃及、阿拉伯联合酋长国和联合国为观察员。

　　苏丹快速支援部队领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛24日凌晨回应说，快速支援部队以建设性态度参加这次停火对话。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约1.87万人丧生，超过940万人流离失所。在沙特等国斡旋下，冲突双方去年5月起在沙特港口城市吉达举行谈判并多次达成短暂停火协议，但都未能有效落实执行。去年12月，沙特等调解方宣布，无限期暂停双方在吉达进行的谈判。

(责编：崔译戈、张悦)

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