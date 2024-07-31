新华社日内瓦7月30日电（记者石松）联合国3名独立专家30日敦促美国将古巴从“支持恐怖主义国家”名单中移除。

在当天发表的一份联合声明中，联合国人权理事会单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗、人权与国际团结问题独立专家塞西莉亚·巴耶、国际秩序问题独立专家乔治·卡特鲁加洛斯对美国政府自2021年起将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单表示严重关切，认为这带来了一系列额外的经济和金融限制，加剧了古巴的经济困难，并阻碍古巴在面临重大经济挑战的关键时刻满足其人民需求的能力。

专家们指出，美国的做法加剧了古巴人民在过去三到四年中面临的挑战，也增加了希望与古巴维持或发展贸易或其他关系的国家、企业和利益相关者的担忧，对人道主义行动和发展援助产生严重影响，尤其影响到食品和药品等基本物资的供应。

专家们强调，单方面将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单的做法违背了国际法的基本原则，包括国家主权平等、互不干涉内政以及和平解决争端的原则。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1962年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2021年1月，美国以“古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务”等为由将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单。过去30多年，联合国大会一直呼吁美国结束自1962年以来对古巴实施的经济封锁。

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