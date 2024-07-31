7月30日，佩泽希齐扬在伊朗德黑兰的伊朗议会发表总统就职演说后离开。新华社记者 沙达提 摄

新华社德黑兰7月30日电（记者沙达提）伊朗当选总统佩泽希齐扬30日下午在伊朗议会正式宣誓就职。

佩泽希齐扬当天在就职演说中承诺新政府将优先考虑可持续发展、加强经济实力和提高伊朗人民的生活水平，同时致力于在国际舞台上维护伊朗的尊严和利益，努力在国内所有政治派别之间达成共识。

7月30日，佩泽希齐扬在伊朗德黑兰的伊朗议会宣誓就任伊朗总统后发表就职演说。新华社记者 沙达提 摄

佩泽希齐扬呼吁国际社会与伊朗合作，解决地区和全球挑战，并表示与世界的建设性接触将是伊朗新政府处理外交事务的基石。

7月6日，伊朗前卫生部长佩泽希齐扬在伊朗第14届总统选举中获胜。7月28日，伊朗最高领袖哈梅内伊正式批准佩泽希齐扬出任伊朗总统。

佩泽希齐扬1954年出生于伊朗西阿塞拜疆省，曾是一名心脏外科医生。佩泽希齐扬2001年至2005年期间担任卫生部长，2016年至2020年出任伊朗议会第一副议长。

7月30日，佩泽希齐扬（前）在伊朗德黑兰的伊朗议会宣誓就任伊朗总统后发表就职演说。新华社记者 沙达提 摄

7月30日，佩泽希齐扬（中）在伊朗德黑兰的伊朗议会宣誓就任伊朗总统后发表就职演说。新华社记者 沙达提 摄

7月30日，在伊朗德黑兰的伊朗议会，佩泽希齐扬（中）抵达总统就职典礼现场。新华社记者 沙达提 摄

7月30日，佩泽希齐扬在伊朗德黑兰的伊朗议会宣誓就任伊朗总统后发表就职演说。新华社记者 沙达提 摄

7月30日，佩泽希齐扬（前）在伊朗德黑兰的伊朗议会宣誓就任伊朗总统后发表就职演说。新华社记者 沙达提 摄

7月30日，在伊朗德黑兰的伊朗议会，佩泽希齐扬（中）离开总统就职典礼现场时挥手致意。新华社记者 沙达提 摄

这是7月30日在伊朗德黑兰的伊朗议会拍摄的佩泽希齐扬宣誓就任伊朗总统的典礼现场。新华社记者 沙达提 摄

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