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中国驻哈萨克斯坦阿克托别市总领事馆举行开馆仪式

2024年07月31日09:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿克托别7月30日电 （记者李强）7月30日，中国驻哈萨克斯坦阿克托别市总领事馆举行开馆仪式。中国驻哈萨克斯坦大使张霄、哈萨克斯坦阿克纠宾州州长沙哈罗夫出席揭牌仪式并致辞，领区政府官员及中资机构、两国媒体代表、各界友好人士等约200人出席此次活动。

揭牌仪式。人民网记者 李强摄

揭牌仪式。人民网记者 李强摄

张霄表示，中国驻阿克托别总领馆正式开馆是双方全面落实两国元首共识、推动中哈高质量共建“一带一路”合作的又一有力举措。希望总领馆与领区地方政府及各界人士密切合作，全力参与落实两国元首共识，为开启中哈关系新的“黄金三十年”，构建世代友好、高度互信、休戚与共的中哈命运共同体作出贡献。

张霄大使致辞。人民网记者 李强摄

张霄大使致辞。人民网记者 李强摄

沙哈罗夫表示，哈总统托卡耶夫多次强调，哈中双方一直本着睦邻友好精神积极发展两国关系。去年以来，两国元首成功实现互访，双方就经济、人文等领域合作达成系列重要共识，进一步凸显了哈中关系的高水平和重要性。继去年5月哈方在西安市设立总领馆后，中国驻阿克托别总领馆正式开馆，这必将成为两国合作史上的又一重要事件。期待以总领馆开馆为契机，继续密切哈中地方交往，深化经济、投资和人文等领域互利合作，助力哈中关系取得更大发展。

2022年6月7日，中哈两国外长在阿斯塔纳举行会谈，为便利人员往来，双方同意分别在西安和阿克托别互设总领事馆。中国驻阿克托别总领事馆是继驻阿拉木图总领事馆之后，中国在哈萨克斯坦设立的第二个总领事馆，领区覆盖阿克纠宾州、阿特劳州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、西哈萨克斯坦州。

活动现场。人民网记者 李强摄

活动现场。人民网记者 李强摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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