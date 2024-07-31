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欧元区和欧盟二季度经济均环比增长0.3%

2024年07月31日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔7月30日电（记者康逸）欧盟统计局30日公布的初步数据显示，经季节调整后，今年二季度欧元区和欧盟国内生产总值（GDP）均环比增长0.3%。

　　数据显示，经季节调整后，今年二季度欧元区GDP同比增长0.6%，欧盟GDP同比增长0.7%。今年一季度，欧元区GDP同比增长0.5%，欧盟GDP同比增长0.6%。

　　从国别来看，欧盟第一大经济体德国二季度GDP环比萎缩0.1%，同期法国、西班牙、意大利GDP分别环比增长0.3%、0.8%和0.2%。爱尔兰GDP环比增长1.2%，拉脱维亚GDP环比萎缩1.1%。

　　数据还显示，今年一季度欧元区和欧盟GDP环比均增长0.3%。

　　分析人士认为，欧元区二季度经济增速好于预期，但德国经济表现令人失望。荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基表示，在周期性和结构性阻力的双重夹击下，要摆脱这种长期停滞并不容易。今年下半年德国经济仍有可能出现反弹，但反弹幅度不会大。

　　经济与商业研究中心高级经济学家普什平·辛格说，自今年年初以来，欧元区经济出现了转机，预计受欧洲央行近期宽松政策及未来将进一步降息的预期推动，今年欧元区经济前景可能进一步改善。

(责编：崔译戈、张悦)

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