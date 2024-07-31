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苏丹2024年上半年通胀率为136.67%

2024年07月31日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社开罗7月29日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹中央统计局29日宣布，该国2024年上半年通货膨胀率为136.67%。这是自去年4月苏丹武装部队与苏丹快速支援部队发生冲突以来，苏丹政府机构首次发布通胀数据。

　　苏丹中央统计局当天发表声明说，该国18个州中，8个州的通胀率高于上半年平均水平。该机构上一次公布的数据显示，苏丹2023年1月通胀率为83.60%，2023年2月通胀率降至63.31%。

　　目前，苏丹本国货币苏丹镑对外币持续大幅贬值。根据喀土穆银行的每日汇率，1美元能够兑换1885苏丹镑。而在平行市场，1美元能够兑换2700苏丹镑。此外，苏丹镑对欧元、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆等货币的汇率也持续下跌。

　　持续冲突导致苏丹经济遭到严重破坏。国际货币基金组织预测，2024年苏丹经济将萎缩18.3%。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约1.87万人丧生，超过940万人流离失所。

(责编：崔译戈、张悦)

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