新华社耶路撒冷7月30日电 中东战地手记｜停火的呐喊

新华社记者王卓伦

周六晚，位于耶路撒冷的以色列总理府前被游行示威者挤得水泄不通。时近午夜，愤怒的呼喊声响彻夜空。

绝望的神情写在每个人脸上。他们中有来自各行各业的上班族，有怀抱婴儿的年轻夫妇，有年过八旬的老人，也有坐在轮椅上的残障人士。呼吁以色列政府尽快与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成停火协议，是他们共同的心愿。

最近一段时期，这样的场景经常在周末的以色列总理府前上演。

这是2024年7月29日在耶路撒冷加沙街以色列总理府附近拍摄的关于本轮巴以冲突持续时长的标牌。新华社记者王卓伦摄

以色列总理府位于一条名为“加沙街”的街道附近。街道一旁，和平主义者们立起大大的标牌，每日改写数字，提醒着每一位路人战火已经燃烧了多少天。

沿着加沙街南下不足百公里，便可抵达饱经战火的加沙地带。去年10月7日，哈马斯武装人员自加沙地带突袭以色列境内军民目标，以色列随后对加沙地带发起大规模军事行动。新一轮巴以冲突爆发9个多月来，以色列的军事行动已造成加沙地带超3.9万名巴勒斯坦人死亡、9万多人受伤，以色列方面则死亡逾1500人，目前仍有100多人被哈马斯扣押。

“我想回来好好工作。”在加沙街的游行示威队伍旁，33岁的以色列人阿夫纳对新华社记者说。几小时前，他还在加沙地带。

阿夫纳是一名市政工程师，本轮巴以冲突爆发后应召入伍。冲突爆发初期，以色列政府动员36万名预备役军人参战，被媒体称为以建国75年来“最大规模的预备役征召行动”。记者曾经采访过的许多以色列人都走上了前线，他们曾是实验室中的科研工作者、电脑前的软件程序员、讲台上的大学老师、超市里的收银员……

阿夫纳对记者说，他刚从军营中获准回家短暂休整，几天后将重返加沙前线。走上战场并非他的本意，连续多月深陷战火之中，目睹无数人间惨剧，他的心情非常复杂。

以色列与哈马斯已就停火以及释放被扣押人员进行多轮谈判，但进展甚微，双方在多个核心问题上僵持不下。面对国际社会发出的停火呼声，以色列总理内塔尼亚胡态度强硬，称以方致力于实现消灭哈马斯、被扣押人员获释、加沙地带不再对以色列构成安全威胁这三大目标。

以色列媒体7月公布的一项民意调查显示，仅有26%的受访者认为以色列应继续在加沙地带的军事行动，68%的受访者认为以色列距离内塔尼亚胡承诺的“全面胜利”还很遥远。

战事长期延宕、停火遥遥无期，越来越多的以色列民众对政府一意孤行打“拖延战”强烈不满。记者观察发现，呼吁以色列和哈马斯停火以及反政府的游行示威有明显增强趋势。在以色列多地，人们频繁走上街头，发出停火的呐喊。游行示威期间，暴力事件时常发生，记者多次目睹抗议者被警方逮捕或被高压水枪打伤。

在以色列经济中心特拉维夫，游行示威活动一场接一场，规模最大时有十几万人同时走上街头。在国防部门前，记者遇到了以色列人茵巴尔。她说，每周六晚她都会加入游行为和平而呼喊，这已成为她生活的一部分。

“我们已经越来越厌倦这一切，我们想看到国家未来的希望，我们一天也不想再多等了。”茵巴尔说。

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