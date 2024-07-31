新华社纽约7月29日电（记者刘亚南 谢锷）中国—美国经贸合作论坛29日在纽约市举行，300余位中美企业及商协会代表出席。美国商界人士表示，希望借助这一平台积极探讨合作机会。

美国电子商务企业Packable公司共同创始人兼共同首席执行官乔纳森·韦布在论坛期间告诉新华社记者，从自拍杆到美容熔蜡机，从磁性拼图到电动汽车充电站桩……这家企业在线销售的商品有90%来自中国。他说，中国有很多技术创新，希望借中国—美国经贸合作论坛与中国的电子商务平台接洽，寻找更多合作机会。

罗伯特·加兰是一名来自北卡罗来纳州的印第安原住民商人，曾在中国城市厦门生活。加兰告诉记者，由于近年来全球供应链遇阻，美国印第安人社区生活成本较高，需要与中国供应商开展更多合作。加兰表示，论坛活动让美国人更好了解到中国技术发展现状，并从中看到很多潜在商机。

加兰还鼓励美国人访问中国、了解真实的中国，消除对中国的错误认知。

盈科美国律师事务所管理合伙人杰西·韦纳表示，中美商业和文化纽带连接紧密，很多美国企业想要打开中国市场，很多美国人也希望在中国电商平台销售商品，双边合作有着不少机遇，希望能够沿着积极的轨迹继续走下去。

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