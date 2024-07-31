人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国商界人士期待更多中美合作商机

2024年07月31日08:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约7月29日电（记者刘亚南　谢锷）中国—美国经贸合作论坛29日在纽约市举行，300余位中美企业及商协会代表出席。美国商界人士表示，希望借助这一平台积极探讨合作机会。

　　美国电子商务企业Packable公司共同创始人兼共同首席执行官乔纳森·韦布在论坛期间告诉新华社记者，从自拍杆到美容熔蜡机，从磁性拼图到电动汽车充电站桩……这家企业在线销售的商品有90%来自中国。他说，中国有很多技术创新，希望借中国—美国经贸合作论坛与中国的电子商务平台接洽，寻找更多合作机会。

　　罗伯特·加兰是一名来自北卡罗来纳州的印第安原住民商人，曾在中国城市厦门生活。加兰告诉记者，由于近年来全球供应链遇阻，美国印第安人社区生活成本较高，需要与中国供应商开展更多合作。加兰表示，论坛活动让美国人更好了解到中国技术发展现状，并从中看到很多潜在商机。

　　加兰还鼓励美国人访问中国、了解真实的中国，消除对中国的错误认知。

　　盈科美国律师事务所管理合伙人杰西·韦纳表示，中美商业和文化纽带连接紧密，很多美国企业想要打开中国市场，很多美国人也希望在中国电商平台销售商品，双边合作有着不少机遇，希望能够沿着积极的轨迹继续走下去。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部