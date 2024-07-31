人民网曼谷7月30日电 （记者孙广勇）7月30日，中国驻老挝大使馆在万象东昌酒店举办庆祝中国人民解放军建军97周年招待会。中国驻老挝大使方虹及使馆主要外交官，老挝副总理兼国防部长占沙蒙上将、国防部副部长兼老挝人民军总政治部主任通洛中将及老挝公安部副部长贡通中将等30余位将领，老挝党政军警相关部门、华侨华人、中资机构代表及各国驻老挝武官团400余人出席。

中国驻老挝大使馆国防武官李兵大校在致辞中表示，近年来，在两党两国最高领导人的战略引领下，中老两军合作向更宽领域、更深层次和更高水平发展，双方在政治工作、联演联训医疗卫勤、军事新闻及人员培训等领域的交流合作取得丰硕成果。今年7月中老两军成功举行“友谊盾牌—2024”联合演习，进一步深化了两军战略互信与务实合作，对巩固双边传统友谊、提升联合防卫作战能力、维护地区安全稳定具有重要意义和深远影响。

占沙蒙在致辞中表示，在中国人民解放军建军97周年之际，谨代表老挝人民军全体官兵向伟大的中国人民解放军致以崇高的敬意和诚挚的问候。老中两军在秉持“四好”关系的基础上，不断深化传统友好关系及全面战略合作伙伴关系，在国防和强军建设方面展开多领域化合作，进一步保障了中老两国的国家安全与和平。希望中方继续为老挝国防和军队建设提供更多援助和支持，希望两军不断深化落实两党两国最高领导人战略共识，共同为维护社会主义事业发展、地区和平稳定作出新的贡献。

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