新华社加拉加斯7月29日电（记者田睿）委内瑞拉政府29日宣布，将从当地时间7月31日上午8时起暂停委内瑞拉与巴拿马和多米尼加的往返商业航班，以回应这两个国家对委内瑞拉总统选举的“干预行为”。

委内瑞拉外交部29日宣布将从阿根廷、智利、哥斯达黎加、秘鲁、巴拿马、多米尼加和乌拉圭召回外交人员，同时要求这些国家的外交人员从委内瑞拉撤出，因为这些国家试图不承认委总统选举结果。

巴拿马总统穆利诺29日宣布将召回巴拿马驻委内瑞拉外交人员，并暂时中止与委内瑞拉的外交关系。同日秘鲁外交部发表声明，要求委内瑞拉驻秘鲁外交人员在72小时内离境。

委内瑞拉28日举行总统选举，共有10名候选人参加。29日凌晨，委内瑞拉国家选举委员会宣布，执政的大爱国联盟候选人、现任总统马杜罗再次当选委内瑞拉总统。

选举结果公布后，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔、洪都拉斯总统卡斯特罗、玻利维亚总统阿尔塞和尼加拉瓜政府对马杜罗胜选连任表示祝贺。（参与记者：陈昊佺、郝云甫）

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