人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

委内瑞拉宣布暂停往返巴拿马和多米尼加的商业航班

2024年07月31日08:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社加拉加斯7月29日电（记者田睿）委内瑞拉政府29日宣布，将从当地时间7月31日上午8时起暂停委内瑞拉与巴拿马和多米尼加的往返商业航班，以回应这两个国家对委内瑞拉总统选举的“干预行为”。

　　委内瑞拉外交部29日宣布将从阿根廷、智利、哥斯达黎加、秘鲁、巴拿马、多米尼加和乌拉圭召回外交人员，同时要求这些国家的外交人员从委内瑞拉撤出，因为这些国家试图不承认委总统选举结果。

　　巴拿马总统穆利诺29日宣布将召回巴拿马驻委内瑞拉外交人员，并暂时中止与委内瑞拉的外交关系。同日秘鲁外交部发表声明，要求委内瑞拉驻秘鲁外交人员在72小时内离境。

　　委内瑞拉28日举行总统选举，共有10名候选人参加。29日凌晨，委内瑞拉国家选举委员会宣布，执政的大爱国联盟候选人、现任总统马杜罗再次当选委内瑞拉总统。

　　选举结果公布后，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔、洪都拉斯总统卡斯特罗、玻利维亚总统阿尔塞和尼加拉瓜政府对马杜罗胜选连任表示祝贺。（参与记者：陈昊佺、郝云甫）

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部