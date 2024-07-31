新华社北京7月30日电 英国眼下正开展年度“蝶口统计”，以便了解蝴蝶生存状况，以及气候变化对蝴蝶迁徙的影响。

据英国天空新闻频道报道，从2010年开始，野生动物保护机构“蝴蝶保护”每年都会组织这项统计蝴蝶数量的活动。该机构邀请全国各地公众选择一个阳光充足的地方待上15分钟，记录下这段时间里看到的蝴蝶数量和种类并上报。

这是2018年4月14日在英国伦敦自然历史博物馆奇异蝴蝶展上拍摄的蝴蝶。新华社记者韩岩摄

蝴蝶对气温、湿度等气候因素异常敏感，被视作考察气候变化的指针。“蝴蝶保护”工作人员丹·霍尔博士说：“它们喜欢热……它们的幼虫需要吃特定的植物，需要合适温度来完成生命周期。随着气候变暖，蝴蝶可以在更靠北的地方栖息。”他举例说，现在在位于英国北部的苏格兰比以前更容易看到小灰蝶、狸白蛱蝶和孔雀蝶。

自上世纪70年代以来，英国能看到的蝴蝶种类中，大约80%出现数量减少。霍尔说，“这告诉我们环境正在发生什么变化”，如果研究人员获得相关信息，就能找出解决办法，重塑更好未来。

统计活动于7月初开始，截止时间为8月5日。数据显示，去年“蝶口统计”活动中，总共约13.5万人次参与。（乔颖）

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