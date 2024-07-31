新华社瓦莱塔7月30日电 综述｜热浪蔓延致欧洲多国用电用水紧张

新华社记者

进入7月以来，欧洲多国遭受新一轮热浪袭击，电力需求激增，电网承受巨大压力，频繁断电，部分国家用水紧张，严重影响民众日常生活和商业活动。

意大利继续受到降水少和高温热浪的影响。该国南部地区近日严重缺水，政府警告居民在一天中最炎热的时候待在室内。当地媒体报道说，由于水力发电量减少、使用空调导致电力需求激增等原因，意大利已开始增加能源进口。

因为缺水，最近几周意大利西西里岛上部分酒店选择闭门谢客。该岛部分地区每天的供水时间只有两三个小时，而在岛上一些偏僻地区，居民已经有6周没能用上自来水，引发了大规模抗议活动。位于西西里岛的埃特纳火山最近时常喷发使该岛的高温和缺水问题变得越发严重。

受高温天气影响，黑山电力系统继续在“红色”高温警报下承受重压。7月16日，该国蒂瓦特和布德瓦部分地区遭遇断电，正值旅游旺季，蒂瓦特机场内大批乘客忍受着超过40摄氏度的高温候机。蒂瓦特一家餐馆老板马尔科·武约维奇表示，断电超过4个半小时，这对客人、员工等都是无法接受的，预订被取消，甚至还遭差评。

克罗地亚输电系统运营商HOPS17日在一份声明中表示，16日晚，该国每小时用电量创下有记录以来最高。随着旅游旺季的到来和高温天气的持续，预计今年夏季用电量纪录还会被刷新。

为减轻能源系统负担，罗马尼亚能源部长塞巴斯蒂安·布尔杜扎15日建议民众避免在18时至21时过度用电，如在这个时间段最好不要使用洗衣机、不要将空调温度设置过低等。

马耳他最近也饱受断电之困，包括格齐拉在内的一些地区更是出现长时间停电情况。格齐拉居民史蒂夫·韦拉对记者说，过去10年，政府对电网基建投资太少，夏季高温用电需求激增，电网极易崩溃。

受高温和降水不足影响，保加利亚克尔贾利地区的许多村庄出现饮用水供应困难。据当地媒体报道，往年该地区也曾遭遇缺水等问题，但今年出现缺水情况的时间比往年早得多。

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局最新数据显示，7月22日全球日平均气温为17.16摄氏度，是自1940年开始记录相关数据以来最热一天。据预测，未来一段时间内欧洲多国高温天气仍将持续，水电供应将继续承压。（执笔记者：陈文仙；参与记者：任耀庭、林浩、李学军、石中玉、殷晓圣、张改萍、周玥）

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