金 旭

“推拿能有效调治失眠，缓解头痛、颈椎病，适合长期快节奏生活的人群。”加拿大安大略中医学院院长吴滨江擅长的头部推拿疗法在当地名气不小，前去就诊的不仅有侨胞，还有慕名前往的其他族裔患者。

目前，中医药文化已在世界上广泛传播。多位海外中医师表示，随着中医药在海外持续“圈粉”，越来越多的外国民众开始主动将针灸、推拿等疗法作为健康管理和疾病预防的手段之一。

吴滨江称，为满足当地各族裔对中医药知识的兴趣，加拿大安大略中医学院会定期在线上线下举办相关知识讲座，并提供多种语言翻译。“讲师会用通俗易懂的方式，将针灸如何精准刺激穴位、促进气血流通等复杂的理论娓娓道来，帮助听众理解经络诊察的奥秘”。

“建校以来，我们为当地培养了数百名本土中医。”吴滨江称，很多年轻人对中医药文化很有热情，但要想学懂弄通，绝非一日之功。以针灸为例，他经过不断调整，设计出一套高效实用的量化训练体系，以3000针为训练基准，每个阶段逐渐让学生掌握指力，提升悬臂力，实现力量与技巧的融合。

近日，吴滨江组织学生前往北京、哈尔滨、天津和石家庄开展研学之旅，近距离观摩专家门诊，了解临床工作，探访中医药博物馆，亲身体验中医药文化的博大精深。“精通中医之道，需持之以恒，也需不断加强学习和交流。”他说。

在美国，中医药文化传播的历史也十分悠久。美国中医公会荣誉会长黄宪生介绍，早在华工修筑太平洋铁路时期，中医药就被带到美国。当时，针灸、中草药治疗多集中在华人社区，中医药文化得以在异国他乡延续。

“如今，美国民众对中医药的接受程度和认可程度不断提高。”黄宪生表示，在36年的行医经历中，有很多当地患者通过中医药获得了治疗。“有一次，一名接受化疗的患者尝试以中医药治疗为辅助手段，结果很大程度减轻了他的不适症状。”他说，中医与西医分属不同的医学体系，各有各的优势。中医崇尚自然疗法，能和西医相互补充。

“为推广中医药文化，我们会定期举办图片展览、义诊等活动。去年，我们还上映了纪录片《针灸热—加州针灸合法之路》，希望让更多人了解针灸如何远渡重洋，在美国加州‘落地生根’的故事。”黄宪生说，他和团队历经半年多时间，采访了14位推动针灸在美国发展的代表人物或他们的子女，通过整理口述历史，梳理相关文献资料，尽可能还原这段历史。

“针灸在美国的发展离不开几代中医针灸师的奋斗。我们记录历史，既是致敬前人，也是激励后辈开拓创新。希望通过不断努力，推动中医药文化深入人心。”黄宪生说。

（来源：中新网）

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