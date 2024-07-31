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中国杠铃产品 四登奥运赛场

2024年07月31日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　擦拭印有“ZKC”标志的杠铃，迅速组装杠铃杆、杠铃片和卡箍，展开技术应急处置……巴黎奥运会开幕之前，河北张孔杠铃制造有限公司（下称张孔杠铃公司）副总经理张毅每天会和公司技术人员进行演练，以应对赛场上可能出现的各种突发状况。

　　张毅所在的张孔杠铃公司，是位于河北省泊头市一家集专业设计、生产、制造举重器材以及场馆施工服务于一体的企业。经过多年发展，它从一个农村小作坊成长为行业龙头企业，成为国家举重器材标准起草单位、国际举重联合会合作伙伴。

　　1983年，张孔杠铃公司在泊头乡间成立，第一间厂房是村里平房改造而来的，机器是采买来的旧设备，员工只有10多人，除了杠铃还生产举重台、深蹲架等举重辅助用品。2000年初，企业产品开始畅销国内多地。

　　“我们希望产品走向世界，获得更高认可。”企业负责人张志国说。2005年，张孔杠铃公司搬进泊头城区，随后成立了技术研发团队，每年至少拿出销售收入的15%用于研发，在原材料、生产流程与工艺等方面不断突破。

　　记者采访了解到，杠铃杆热处理过程中的材质调教是一个难点，欧美一些企业因为成立时间较长、积累了大量工艺经验，产品性能优异。通过不断科研试验，张孔杠铃公司的产品逐步接近世界领先水平，并在开拓海外市场的过程中，不断提升客户对于“中国制造”的信任度。

　　2008年北京奥运会，“张孔杠铃”初登奥运赛场，打破了日本企业垄断6届奥运会杠铃供应的历史。“想进入奥运会，要先获得国际举联的认证。我们突破重重困难，向国际举联申请并获得了器材认证，拿到了奥运会‘入场券’，实现了中国企业的突破。”张志国说。

　　北京、里约、东京奥运会，加上本次巴黎奥运会，张孔杠铃公司成为一家四次服务奥运会的体育器材供应商。产品科技含量不断提升，是这家中国企业受到青睐的重要原因：里约奥运会前，公司自主设计研制了压力机，新的一体化压制技术让生产提速的同时解决了多种偏差问题；东京奥运会后，公司改进了杠铃片橡胶配方、缩减了重量误差，比赛杠铃杆轴线弯度值达到0.2毫米以内；这次巴黎奥运会，公司革新了训练场馆的举重台拼装结构，使其更加稳定牢靠。

　　八月初，张毅就将带领公司17人的技术团队奔赴巴黎。张毅说：“团队里有很多服务过奥运会的老手，也有很多新手，希望产品和团队都能有好的表现，以另一种方式展现‘中国力量’。”

　　（据新华社石家庄7月23日电  记者杨帆）

(责编：徐祥丽、张悦)

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