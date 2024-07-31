本报华盛顿7月30日电 （记者李志伟）美国财政部网站29日发布的最新数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。

财政部数据显示，截至7月26日，联邦政府债务规模已由前一日的34.998万亿美元上升至35.001万亿美元。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯当天在一份声明中说，美国联邦政府债务规模去年底达到34万亿美元，在那之前3个月突破33万亿美元，再之前3个月突破32万亿美元。“这种借贷行为持续不断，既鲁莽又毫不收敛。”

根据美国彼得·彼得森基金会的测算，将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。该基金会认为，从技术上看，美国联邦政府债务不断增长主要由人口老龄化、医疗成本上升和税收收入不足造成。

该基金会此前警告，美国财政处在不可持续的轨道上，如果不加以解决，联邦政府支出和收入之间的结构性不匹配，以及利率和借贷成本的上升，将对联邦预算、美国经济和未来发展构成挑战。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 17 版）

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