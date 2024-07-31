人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国联邦政府债务规模突破35万亿美元大关

2024年07月31日06:34 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报华盛顿7月30日电  （记者李志伟）美国财政部网站29日发布的最新数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。

　　财政部数据显示，截至7月26日，联邦政府债务规模已由前一日的34.998万亿美元上升至35.001万亿美元。

　　美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯当天在一份声明中说，美国联邦政府债务规模去年底达到34万亿美元，在那之前3个月突破33万亿美元，再之前3个月突破32万亿美元。“这种借贷行为持续不断，既鲁莽又毫不收敛。”

　　根据美国彼得·彼得森基金会的测算，将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。该基金会认为，从技术上看，美国联邦政府债务不断增长主要由人口老龄化、医疗成本上升和税收收入不足造成。

　　该基金会此前警告，美国财政处在不可持续的轨道上，如果不加以解决，联邦政府支出和收入之间的结构性不匹配，以及利率和借贷成本的上升，将对联邦预算、美国经济和未来发展构成挑战。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月31日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部