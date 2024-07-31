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第二届“新时代·新影像”中外联合创作计划启动

2024年07月31日06:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报长沙7月30日电  （记者杨迅）由中国外文局、中央广播电视总台影视剧纪录片中心CCTV—9等机构主办的第二届“新时代·新影像”中外联合创作计划30日在湖南省长沙市启动。该计划致力于推动中国题材优质影像内容的中外联创联播。

　　据主办方介绍，第二届“新时代·新影像”中外联合创作计划将面向全球广泛征集纪录片、短视频、微短剧等影像选题和成片，对入选项目开展创作指导、制作支持、专业培训、传播推广等多种形式的扶持，入选作品将在国内外主流媒体和新媒体平台播出。

　　中国外文局局长杜占元表示，期待参与创作计划的中外导演携手合作，共同记录中国改革开放的足迹、中国人民踔厉奋发的足迹、中国与世界共同发展的足迹，将个体视角融入宏大叙事之中，以小切口折射大时代，让海内外受众更加了解可信、可爱、可敬的中国。

　　湖南省委常委、宣传部部长杨浩东在致辞中指出，中外联合创作有利于资源共享、技术创新、市场拓展，为提升国际传播效能、更好展现中华文化魅力提供了一条有效路径。湖南将持续讲好中国故事、持续促进文化交流传播、持续建好国际传播平台。

　　启动仪式同步举办了“中外联合创作节目展”，通过海报、视频等多媒体形式展出《柴米油盐之上》《文明的荣光》《相知中国》等20余部中外合拍作品。活动现场，还为第二届创作计划学术委员会的委员代表颁发了证书。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月31日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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