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墨西哥瓦哈卡州庆祝盖拉盖查节

2024年07月31日06:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　身着传统服饰的当地民众。

　　人们盛装参加节日活动。

　　摊主展示当地特色纺织品。
　　以上图片均为本报墨西哥分社埃内斯托·多明戈斯摄

　　7月下旬，墨西哥瓦哈卡州迎来一年一度的盖拉盖查节。盖拉盖查节最早源于墨西哥印第安原住民萨波特克人敬拜玉米女神的活动，萨波特克人借此活动将不同部落群体聚集在一起，通过参与敬拜仪式、相互分享土特产等方式维系部落间关系，后来逐渐演变成追忆历史、展现印第安人部落文化、彼此分享和巩固友谊的大型庆典。7月的最后两个星期一是盖拉盖查节约定俗成的庆典日。其间，观众不仅可以欣赏印第安原住民的传统歌舞，还能品尝舞者带来的土特产，感受多元的印第安文化。今年的庆典除舞蹈演出外，还设有瓦哈卡传统手工织布编织展、阿莱布里赫木雕展、梅斯卡尔酒展、瓦哈卡奶酪博览会等活动。瓦哈卡州旅游秘书处的数据显示，今年7月该州首府瓦哈卡市预计接待13.9万名游客，有望创收超过5.17亿墨西哥比索（1美元约合19墨西哥比索）。

　　（本报记者  谢佳宁）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月31日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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