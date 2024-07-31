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中赞媒体举行“新时代中非合作”联合采访

2024年07月31日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报卢萨卡7月30日电  （记者韩硕、苑基荣）人民日报和赞比亚媒体“新时代中非合作”联合采访29日在赞比亚首都卢萨卡举行（见上图，克劳达斯·姆汤加摄）。这是中赞两国媒体首次在赞进行“新时代中非合作”联合采访。

　　联合采访期间，人民日报和赞比亚《每日邮报》《每日国家报》等媒体记者前往赞比亚中国经贸合作区卢萨卡园区采访。作为中国在非洲第一个经贸合作区，截至2024年6月，赞比亚中国经贸合作区已有近90家中国企业入驻，投资额超27亿美元，入驻企业累计实现销售收入总额超过280亿美元，带动了一批重大产业项目落地，为当地创造大量就业机会，为推动双边贸易、投资等合作注入了强大动力。

　　本次联合采访旨在深入挖掘两国在高质量共建“一带一路”和中非合作论坛框架内密切合作，助力当地经济社会发展、改善民生福祉的故事。中赞两国媒体将加强交流，共同讲好新时代中赞、中非合作故事，讲好高质量共建“一带一路”故事。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月31日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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