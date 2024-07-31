本报记者 谢万容

日前，2024年金砖国家青年峰会在俄罗斯乌里扬诺夫斯克市举行。来自10个金砖国家的200余名青年代表围绕“科技创新”“教育、培训和技能”“社区服务与志愿工作”“创业”“健康与体育”等议题展开深入讨论，并形成《2024年金砖国家青年峰会宣言》。

金砖国家青年峰会配套活动包括金砖国家青年理事会、青年部长会议、交流研讨会等，于2015年首次举办，作为金砖国家合作框架下青年领域的机制化活动，为相关国家青年交流搭建平台。此次峰会是金砖国家扩员后的首次青年峰会，由2024年金砖国家轮值主席国俄罗斯主办。

“金砖国家青年峰会深化了金砖战略伙伴关系，增进了各国青年之间的相互信任和相互理解。”俄罗斯外长拉夫罗夫表示，金砖国家青年峰会连续多年举办，“相信青年一代将在金砖合作各领域继续贡献力量”。

中国代表团团长、天津大学副校长、中华全国青年联合会副主席巩金龙表达了中方愿与各国青年进一步深化合作的意愿：“我们愿与各国青年机构和组织保持工作联系，加强与金砖国家青年机构的交流合作，坚持真正的多边主义，支持青年获得更多参与全球治理的机会。在现有合作项目基础上进行扩充，为各国青年提供更多的交流平台和渠道。”

此次峰会还邀请了各领域青年专家进行交流研讨，以促进金砖国家在经济科技发展、社会治理等领域互学互鉴。

中国光华科技基金会科技事业中心主任严石分享了“中国—金砖国家新时代科创孵化园”建设项目和青年科技人才相关政策，介绍中国积极落实全球发展倡议，始终坚定实施开放包容、互惠共享的国际科技合作战略。

伊朗青年代表、博士生萨贾德·亚克巴普尔表示，作为金砖国家新成员，伊朗已准备好积极参与金砖在创新、科技等各领域的合作。“伊朗和中国可以在科技领域进行更多合作，以帮助两国青年更好成长。”

“感谢金砖合作机制，使我们进一步加深了对其他成员国的了解。我刚刚参加了健康与体育议题的讨论，受到了很多启发。”阿联酋青年代表、莫斯科国立大学留学生玛拉克如是说。

来自巴西的青年代表维克多·莫塔则基于巴西国情，分享了在小城市推广全民运动的经验，提倡在小城市开辟公共运动场所，以减少运动在不同地区间发展的不平衡。“我们提倡发展非竞技体育，将运动习惯带进每一个社区。”莫塔则说。

“青年在推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展上发挥着积极作用。”世界青年联欢节理事会总干事丹尼尔·比斯林格表示，“金砖+”模式有助于促进发展中国家团结合作，推动构建更加公正合理的国际秩序。

俄罗斯高等经济大学金砖问题研究专家尼基塔·马克山诺夫表示，金砖合作正在不断深化，未来发展潜力巨大。“各成员国应进一步弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，积极推动务实合作，助力金砖合作机制高质量发展。”

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)