中非领导人共商中非友好合作大计，共绘中非发展美好蓝图，必将开辟中非关系发展新境界，谱写中非命运共同体建设新篇章

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。本次峰会主题为“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。今年的论坛会议是中非合作论坛第四次以峰会的形式举办，中非合作论坛非方成员领导人将应邀与会，有关非洲地区组织和国际组织代表将出席峰会有关活动。中非领导人共商中非友好合作大计，共绘中非发展美好蓝图，必将开辟中非关系发展新境界，谱写中非命运共同体建设新篇章。

中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。相似的历史遭遇、共同的历史使命让中国与非洲紧紧相连。“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神，是中非双方数十年来休戚与共、并肩奋斗的真实写照，是中非友好关系继往开来的力量源泉。中国始终把发展同非洲国家团结合作作为对外政策的重要基石，始终秉持真实亲诚理念发展对非关系，是非洲国家维护独立自主和推进发展振兴道路上的可靠朋友和真诚伙伴。中非双方以2024年中非合作论坛峰会为契机，继续发扬中非友好合作精神，在合作共赢、共同发展的道路上结伴前行，将进一步拉紧新时代中非命运共同体的纽带。

自2000年成立以来，中非合作论坛聚焦实现中非人民共同富裕与可持续发展，坚持共商共建共享原则，已发展为中非开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制。习近平主席2015年出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式并发表致辞，主持2018年中非合作论坛北京峰会并在开幕式上发表主旨讲话，2021年出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲。从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非在实现经济发展和民族振兴的道路上互帮互助，不断拓展合作新领域，为引领国际对非合作正确方向发挥了积极作用。

中非双方始终聚焦合作，推进落实中非合作论坛各项成果，有力促进了中非共同发展，给中非人民带来了实实在在的利益，为共筑高水平中非命运共同体打下坚实基础。“非中双方在友好、互尊、互信、互利基础上积极推动非中关系发展，用丰硕的合作成果证明了非中合作论坛是一个团结、稳固、高效的合作机制”“非中合作论坛促进了非中关系蓬勃发展”“非中携手积极践行非中合作论坛平等磋商、增进了解、扩大共识、加强友谊、促进合作的宗旨，相信将达成更多成果，继续造福非中人民”……论坛机制和成果受到非洲人士的热烈欢迎和国际社会的高度评价。

非洲国家和人民正沿着自主选择的现代化道路前进，中国一直予以坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。在去年8月举行的中非领导人对话会上，中方宣布发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。这三大举措涵盖非洲实现现代化迫切需要的领域，展现中国以实际行动支持非洲发展的诚意。中国和非洲通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业，必将为双方人民创造更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体树立典范。

当今世界正值百年未有之大变局，以中国和非洲为代表的“全球南方”蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。期待中非双方以2024年中非合作论坛峰会为契机，进一步深化团结合作，维护发展中国家共同利益，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，为携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体凝聚更多共识，为促进人类现代化、推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)